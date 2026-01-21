Cuerpo recuerda en Davos que Europa tiene mecanismos para plantar cara a Trump por Groenlandia

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que Europa cuenta con "los mecanismos necesarios" para hacer frente a la amenaza de aranceles esgrimida por el presidente de EEUU, Donald Trump, contra los ocho países que desplegaron tropas en Groenlandia como respuesta a las pretensiones de Washington de hacerse con el territorio.

"Europa tiene los medios, los instrumentos y las medidas para responder a cualquier tipo de medida comercial y estamos preparados para hacerlo", ha asegurado Cuerpo en declaraciones a los medios en el encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF) celebrado en Davos, Suiza.

Bruselas podría activar su 'bazuca comercial'

El ministro ha sido preguntado por el célebre "mecanismo anticoerción", también llamado 'bazuca comercial', que la Comisión podría invocar para hacer frente a las amenazas de Trump. Este instrumento fue aprobado por la UE en 2023 para responder a los casos de "coerción económica", entendida como "una situación en la que un tercer país intenta presionar a la Unión Europea o a un Estado miembro para que elija una determinada elección aplicando o amenazando con aplicar medidas que afecten al comercio o a la inversión".

Este mecanismo habilitaría a la UE para abrir consultas con el país responsable de la coerción, para que cese dichas medidas. En caso de no hacerlo, o si las vías del diálogo fallaran, Bruselas podría imponer o aumentar aranceles a dicho país, restringir las importaciones o exportaciones de bienes, aplicar medidas en contratos públicos para excluir a dicho país o restringir actividades financieras, entre otras medidas.

Pese a que el bloque comunitario no ha hecho uso hasta el momento de dicha herramienta, se encuentra legitimada para ello, y Cuerpo no ha dudado en recordar que "todos los instrumentos están sobre la mesa". "Estamos preparados para responder, si fuera necesario, que esperemos que no lo sea", ha subrayado el responsable económico del Gobierno, que aboga por que las medidas de respuesta sean "proporcionales".

Varias reuniones con actores clave

El titular de Economía, el representante público español de mayor rango presente en Davos a causa de la ausencia de Pedro Sánchez, ha calificado la actitud de Europa frente a EEUU como "coherente", tratando de mantener una relación estrecha con el que sigue siendo su principal socio comercial. No obstante, Cuerpo ha apuntado que resulta perentorio proteger los intereses del bloque, y más cuando se trata de medidas que pueden suponer un perjuicio para las empresas y ciudadanos Europeos.

No está prevista una reunión bilateral entre España y Estados Unidos en el marco del Foro de Davos. Cuerpo se reunirá con sus homólogos de Ucrania y Egipto en los próximos días, así como con los máximos dirigentes de algunas de las cotizadas más importantes del Ibex, entre las que destacan Santander, BBVA o Iberdrola. Del mismo modo, Cuerpo buscará recabar apoyos entre los inversores extranjeros para que participen en el fondo soberano 'España Crece', anunciado el pasado viernes por Sánchez, que movilizará hasta 120.000 millones de euros gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

China o India como mercados alternativos clave

Al ser preguntado acerca de las diversas alianzas estratégicas que Europa podría alcanzar, Cuerpo ha mencionado que el Viejo Continente debe seguir siendo "el ancla del multilateralismo, de la defensa del derecho internacional y de la cooperación", defendiendo alcanzar acuerdos con los "principales actores económicos del mundo". Europa ya está en ello, pues tras la conclusión del Foro de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a India para firmar junto al primer ministro del país, Narendra Modi, un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, que crearía "un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte del PIB mundial", se jactó la presidenta.

Otro de los frentes que Europa puede explorar es China, sobre la que Cuerpo ha opinado que "evidentemente tiene que formar parte de la ecuación", dada su condición de mayor mercado del mundo. "Tenemos que intentar conseguir una relación lo más equilibrada posible con China y esto pasa por supuesto por establecer un diálogo continuado y de igual a igual con las autoridades chinas", ha apostillado el ministro.