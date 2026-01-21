La reputación del turismo en España cierra 2025 en su nivel más bajo de los últimos cuatro años

La reputación del turismo cierra 2025 en su nivel más bajo de los últimos cuatro años con una nota de 5,4 sobre 10, una décima menos que el año anterior y 1,2 puntos menos que en 2022, que fue cuando se comenzó a elaborar el Barómetro de Percepción Turística desarrollado por la consultora LlyC en colaboración con Prensa Ibérica, que analiza cada trimestre la conversación digital en torno a este sector para conocer “cómo se percibe el turismo en la sociedad”.

Y por primera vez se incluye entre los principales temas de conversación del año, además de la gentrificación, al desarrollo de infraestructuras turísticas, en referencia a "inversiones o mejoras en conectividad, alojamiento, transporte o servicios necesarios para el turismo".

Catalunya es la región con peor reputación de España. En concreto, es la única comunidad que se mantiene en suspenso (con una nota de 4 sobre 10), fundamentalmente por los problemas de gentrificación y seguridad que siguen capitalizando los temas de preocupación de sus ciudadanos, según el análisis de la consultora. Son 0,2 puntos menos que hace un año y 0,9 puntos menos que en 2022, cuando se inició esta serie, con la que la consultora pretende "complementar" los indicadores tradicionales --como las estadísticas de llegadas y gasto de turistas-- "con una mirada reputacional y social" para "construir un turismo más consciente y legítimo", según sus autores.

Andalucía (5,4), Galicia (5,2), Baleares (5,1), País Vasco (5), Madrid (4,9) y Comunidad Valenciana (4,8) también cerraron el año por debajo de la media nacional. En el lado contrario, Asturias cierra 2025 como la región con mejor percepción turística de España, con 7,6 puntos. La cultura y la naturaleza siguen siendo sus principales reclamos, con mensajes a una experiencia “única”, factores que también inciden en Castilla y León (7) y Aragón (7,2), que son las siguientes en la lista.

Para elaborar este barómetro, que se actualiza cada tres meses, LLYC ha analizado 5,26 millones de mensajes digitales desde el inicio de la serie (1,1 millones en el último año y más de 240.000 en el último trimestre) procedentes de redes sociales, medios 'online' y foros especializados.

Cuarto trimestre

En el último trimestre de 2025 todas las comunidades autónomas han mejorado su percepción turística, salvo Extremadura (-0,4 puntos), con una nota de 6,6 sobre 10. Según los autores, en este retroceso han influido las críticas en las redes sociales por la falta de promoción de la ciudad de Badajoz en las campañas regionales. En cambio, los mayores aumentos se los han anotado Baleares (2,9 puntos), Madrid (2,5) y Asturias (2,1) notas de 6,8; 6,3 y 8,2, respectivamente.

Si hacemos la foto del conjunto del año pasado, empeoran Galicia (-0,7 puntos, hasta 5,7), Canarias (-0,6, hasta 5,8), Castilla La Mancha (-0,6, hasta 6,5) y Extremadura (-0,2, hasta 6,6). Catalunya y la Comunidad Valenciana no experimentan cambios, con notas de 4,4 y 5,4, respectivamente. El resto, mejoran. Lo hacen especialmente La Rioja (2 puntos más, hasta 6,9), Baleares y Asturias (1,4 puntos en ambos casos, hasta 6,8 y 8,2, respectivamente).