Santiago Carpintero, el albañil de TikTok: "En la construcción se va a ganar mucho dinero…"

El sector de la albañilería está siendo uno de los más afectados en los últimos años, debido a los pocos jóvenes que quieren trabajar en la obra.

Santiago Carpintero, más conocido en internet como ‘El albañil de Tiktok’, es un joven que trabaja como albañil y aprovecha las redes sociales, donde acumula hasta finales de enero más de 170.000 seguidores, para dar visibilidad a su trabajo.

Una empresa familiar

Carpintero ha acudido al pódcast ‘Sector oficios’ para contar cómo llegó a ser albañil y como ve, a día de hoy, la situación de su trabajo.

“Mi padre tiene una empresa de albañilería de toda la vida, y eso era lo que a mí me gustaba”, comienza diciendo el joven, de 22 años.

Cuenta que, aunque cursó un grado medio de telecomunicaciones, no se veía en un futuro trabajando en ese sector. Además, muchas tardes, mientras aún estaba estudiando, iba a ayudar a su padre en la obra, hasta que poco a poco fue aprendiendo el oficio.

Una pasión desde niño

Carpintero nació en un pueblo de unos 3.500 habitantes ubicado en Castilla-La Mancha, y comenta que, aunque ahora es normal que muchos jóvenes que viven en localidades rurales acaben abandonando los pueblos para estudiar o trabajar en las grandes ciudades, no es algo que haya sucedido en su grupo de amigos.

“Todos hemos seguido los negocios familiares: yo con la albañilería, otros con la agricultura…”, relata el joven.

También cuenta que, cuando era pequeño, tenía un gran interés por montar y fabricar cosas. “Monté una máquina de algodón de azúcar a partir de un taladro que tenía mi padre sin estrenar y unas latas de refresco”, explica.

Primeros días en la obra.

Carpintero lleva ya más de tres años trabajando mano a mano con su padre, y confiesa que él no lo ve como un trabajo, sino que lo ve como una rutina.

Sin embargo, los primeros días le resultaron bastante complicados. “Llegaba cansado, estaba más perdido que una aguja en un pajar”, comenta sobre sus primeras semanas en la obra.

El albañil de Tiktok

Al poco de empezar en la obra, Carpintero decidió abrir una cuenta en Tiktok para compartir su día a día en su trabajo. Aunque comenzó siendo un simple pasatiempo, fue ganando seguidores y se le empezó a conocer como ‘El albañil de Tiktok’.

Pese a su fama, ve las redes sociales como algo complementario de lo que no le gustaría tener que depender para vivir, ya que “en las redes sociales un día estás arriba y, al siguiente, la gente te puede dejar de ver... y de seguir”.

Además, también ha confesado que todo lo que sube a Tiktok está hecho únicamente por él: “Me busco la vida yo solito, nadie me ayuda con la edición ni la grabación. Voy tirando de tutoriales”.

Publicidad en redes

Aparte de proporcionarle un dinero extra, Carpintero explica que “Tiktok también me sirve para hacer publicidad de la empresa: mucha gente me escribe para contratarnos”.

Las redes sociales también le han permitido crear una comunidad en whatsapp de jóvenes albañiles de todas partes del mundo, donde se ayudan entre ellos y comparten sus experiencias.

Saber llevar la fama

Las redes también le han otorgado una fama que Carpintero no se esperaba. “La primera vez que me pidieron una foto, llamé a mi madre enseguida. Ahora ya lo tengo más normalizado”.

Para él es muy importante el trato a sus fans y no está de acuerdo con la gente famosa que no presta atención a la gente que le sigue. “Siempre que pueda, me gusta hacer feliz a la gente, y no tengo ningún problema en parar a hablar con mis seguidores”.

Trabajos que se están perdiendo

El joven albañil estima que la media de edad en el sector de la construcción debe ser de unos 50 años. Y no se aleja de la realidad, ya que, según el informe ‘Mercado de trabajo en el sector de Construcción | 2025’, elaborado por Randstad Research, el 55,5% del empleo en el sector se concentra en trabajadores mayores de 45 años.

“La gente ahora quiere estudiar, que está muy bien, pero también hay trabajos de toda la vida que se están perdiendo”, comenta Carpintero.

El joven pronostica que, en un futuro no muy lejano, “en la construcción se va a ganar mucho dinero, porque no quedará gente que quiera trabajar en el sector”.