Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 en el AVE Madrid-Barcelona

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, que tendrá lugar esta noche, según han confirmado a fuentes de Adif. De este modo, en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300km/h.

Problemas en las vías

La limitacón que se impuso ayer se hizo "debido a los problemas con los que cuenta la vía en diferentes tramos de dicho trayecto". Acto seguido, remitió una carta a los maquinistas de dicha ruta en la que se decretaban dichas limitaciones de velocidad. La gestora, más tarde, declaró que se trata de una limitación de carácter temporal. "Esta noche, equipos de mantenimiento de Adif revisarán, como se hace habitualmente y como establecen los protocolos, los puntos reportados con posibles incidencias para evaluarlos. Si se considera que no alteran la circulación, lo normal es que se levante la LTV con normalidad y mañana se volverá a establecer la velocidad máxima de circulación en 300km/hora", sostuvo ayer Adif.

Así ha sido. Sin embargo, tal y como explicaron fuentes sindicales a EL PERIÓDICO, los maquinistas, al identificar dicho tramo en el que se producen amplias vibraciones en la locomotora, ya reducían la velocidad al circular de forma unilateral. Debido a que los maquinistas se comunican entre sí a través de mensajes, y al conocer la existencia de estos tramos deteriorados, tomaban la decisión de frenar antes incluso de que el tren comenzase a vibrar.

Fue el pasado 8 de agosto cuando el sindicato SEMAF envió una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), transmitiendo su preocupación por el estado general de las vías, especialmente el de las líneas 010 (Madrid-Sevilla), 030 (Madrid-Málaga), 040 (Madrid-Valencia) y 050 (Madrid-Barcelona). Ello, alegando que "los maquinistas que desempeñan su trabajo a diario por ellas se están encontrando cantidad de baches, garrotas, descompensación en la catenaria, etc". Los maquinistas, además, sostenían que a causa del estado de las líneas, se estaba produciendo "una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías". Como consecuencia, Semaf solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, fijándose en 250 km/h.