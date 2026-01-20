“Vete antes y ya recuperarás las horas”: la frase que repiten los jefes y que es ilegal según el abogado Ignacio de la Calzada

En muchas empresas se repite una escena que parece normalizada: un encargado comunica al trabajador que no hay suficiente carga de trabajo y que puede marcharse antes de terminar su jornada, con la promesa de que "ya recuperará esas horas otro día". En otros casos ocurre lo contrario, se alarga la jornada de manera repentina sin previo aviso. Estas situaciones suelen aceptarse sin protestar, bien por desconocimiento de la ley o por miedo a represalias, aunque afectan directamente a derechos laborales básicos.

La organización del tiempo de trabajo es uno de los aspectos más sensibles de la relación laboral. El horario, la jornada y el salario forman parte del núcleo del contrato y no pueden modificarse de manera arbitraria. Precisamente por eso, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte en sus redes sociales de que estas prácticas no son legales.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Según señala De la Calzada, no pueden alargarte la jornada laboral de hoy para mañana, ni tampoco pueden mandarte a casa antes con la excusa de que las horas se recuperarán más adelante. Ambas situaciones vulneran el Estatuto de los Trabajadores. El abogado insiste en que, cuando el trabajador acude a su puesto y está disponible para trabajar, ese tiempo cuenta como tiempo de trabajo, aunque finalmente no se le asignen tareas o la empresa decida prescindir de su presencia durante parte de la jornada.

No hay que recuperar las horas

El letrado es claro al respecto: si la empresa te dice que te vayas antes, las horas las pierde la empresa, no el trabajador. Esto significa que el empleado no tiene que recuperar esas horas en otro momento, porque no ha dejado de trabajar por voluntad propia. Estaba disponible y preparado para cumplir su jornada, por lo que la causa de la reducción del horario es imputable exclusivamente a la empresa. En consecuencia, ese tiempo debe computarse como trabajado.

Ignacio de la Calzada fundamenta esta afirmación en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que si el trabajador no puede prestar servicios por causas imputables al empresario y no al propio trabajador, el salario debe mantenerse íntegro. El abogado subraya que esta norma protege tanto el sueldo como la jornada, de modo que no se puede exigir la recuperación de horas que no se han trabajado por una decisión empresarial.

Además, el abogado recuerda que la empresa tampoco puede cambiar el horario de un día para otro. Cualquier modificación de la jornada o del horario requiere un preaviso mínimo de cinco días, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. Solo si se cumple ese plazo legal, la empresa podría reorganizar turnos, reducir horas o modificar la distribución de la jornada. Sin ese preaviso, el cambio no es válido.