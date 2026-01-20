Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación en curso

Los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque de trenes de Córdoba

El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que antes del accidente pasaron cinco de los ocho coches anteriores del tren de la operadora italiana sin sufrir ningún problema

La investigación sobre el origen del accidente de tren de Córdoba se centra en las vías del tren y en el material móvil de Iryo

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

Estado en el que ha quedado el tren de Iryo, con varios coches tumbados o desplazados de las vías, en Adamuz.

Estado en el que ha quedado el tren de Iryo, con varios coches tumbados o desplazados de las vías, en Adamuz.

Estado en el que ha quedado el tren de Iryo, con varios coches tumbados o desplazados de las vías, en Adamuz. / FOTO Y VÍDEO: MANUEL MURILLO

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
La investigación del accidente de Córdoba se fija este martes en el tren de Iryo. A pesar de que la recuperación de las víctimas que aún quedan bajo el amasijo de hierros es prioritaria, buscar vestigios en el coche 6, el primero que supuestamente descarriló, se antoja determinante. Así lo ha asegurado en varias entrevistas radiofónicas el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que ha asegurado que la Guardia Civil ha reclamado expresamente que no se mueva esa parte del tren porque todavía deben recabar pruebas en ese lugar.

No obstante, fuentes de este cuerpo policial han asegurado que la solicitud se extiende al tren completo, a todas las partes que todavía están repartidas sobre la vía o en el terraplén contiguo. Mientras las grúas esperan su turno, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los Bomberos prosiguen la inspección ocular. Sobre el terreno están también tres técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que buscan pruebas tanto físicas como declaraciones de los testigos. El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, les coordina desde Chile, a pesar de que en una entrevista con este periódico también ha revelado que una de las claves es descubrir qué ha ocurrido en la "interacción" entre el tren y la infraestructura.

Efectivos de emergencias y la UME trabajan en el lugar del choque del accidente en Adamuz

Efectivos de emergencias y la UME trabajan en el lugar del choque del accidente en Adamuz

Efectivos de emergencias y la UME trabajan en el lugar del choque del accidente en Adamuz / MANUEL MURILLO

Hallar el "punto cero"

Las primeras imágenes de cerca del material móvil de la operadora italiana desvelan este martes cómo ha quedado. El coche 6, el que ha señalado el ministro Puente, se mantiene recto, aún de pie. La rodadura del tren, es decir, la parte baja del Iryo, donde están los denominados bogies, está ligeramente desplazada del carril. Las pesquisas iniciales se fijan en él como el primero que falla y, en cadena, provoca que el 7 y el 8 también descarrilen e impacten contra el Alvia que venía de cara. En el caso del coche 7, está inclinado y, el 8, ya completamente tumbado.

Esta observación detallada por parte de los investigadores debería encontrar el denominado "punto cero", es decir, el origen del desastre en Adamuz. Si un supuesto fallo del coche 6 es el que provoca el siniestro o si es un problema en el raíl el que desencadena el descarrilamiento. El ministro Puente ya hace horas que admite que hay tramos de vía rotos, pero nadie es capaz de asegurar en estos momentos si es "causa o consecuencia, consecuencia o causa", reitera el responsable de Transportes.

Coche 6 del tren Iryo accidentado en Adamuz, en Córdoba, con las señales puestas por los servicios de emergencia.

Coche 6 del tren Iryo accidentado en Adamuz, en Córdoba, con las señales puestas por los servicios de emergencia. / Manuel Murillo

Tercera fuente de información

A los coches del material móvil de Iryo (sobre todo los tres finales, del 6 al 8) y las vías se suma un tercer elemento capital para la investigación del accidente. Se trata de las cajas negras de los dos trenes. Esos dispositivos servirán para conocer exactamente la velocidad de ambos, que las primeras pesquisas sitúan entre los 200 y 210 km/h, por debajo de lo que el servicio permite. Estos sistemas de vigilancia, ya en manos de las autoridades, también facilitarán información, por ejemplo, sobre cómo estaba la vía o si los maquinistas respectivos tomaron alguna decisión en los instantes previos al choque e hicieron algo.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, aseguró el lunes que sí había podido hablar con el conductor de su tren y que este le había asegurado que no notó nada. Esa afirmación, no obstante, deberá ser refrendada ante los investigadores y la jueza que instruye el caso. En el caso del Alvia, el maquinista murió en el accidente.

