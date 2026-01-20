Tendam prepara nuevas adquisiciones para acelerar su expansión en el sector de la moda

Tendam quiere acelerar su plan de expansión con nuevas adquisiciones. Su presidente y consejero delegado, Jaume Miquel, ha avanzado que el grupo prevé crecer mediante compras de compañías, tanto en España como en el exterior, para ganar tamaño y competitividad. "Habrá adquisiciones porque necesitamos empresas más grandes para competir y generar sinergias de forma más fácil", ha señalado durante la sesión de Matins Esade celebrada este martes en Barcelona. Miquel ha subrayado que este crecimiento inorgánico permitirá al grupo de moda “acceder más rápido a mercados donde aún no está presente”, reforzando así su estrategia de expansión internacional.

Ahora bien, en la compañía propietaria de firmas como Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Milano o Fifty no están dispuestos a comprar cualquier empresa del sector "por muy barata que sea". "No queremos empresas con problemas porque no queremos perder el tiempo solucionando. Buscamos empresas eficientes", ha asegurado Miquel.

Tendam cerró 2024 con ingresos de 1.400 millones y un Ebitda de 216 millones. El presidente del grupo de moda, Jaume Miquel, ha destacado que el ejercicio 2025 —el primero de su nuevo plan estratégico— apunta a un crecimiento de entre el 6% y el 7%, impulsado por su estrategia de expansión y digitalización. Miquel ha subrayado además la fuerza del modelo omnicanal de Tendam: el 28% de las ventas digitales se gestionan desde tiendas físicas, lo que equivale a cerca del 7% de la facturación de cada establecimiento, y que el 53% de las entregas 'on line' se realicen también en tienda. "Unos porcentajes que supone un ahorro logístico del 50% y hacen el negocio digital muy rentable porque los dos canales de venta están muy conectados”, ha explicado.

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Women’secret y Springfield) / EP

En los últimos cuatro años, el grupo ha creado siete marcas nuevas para cubrir "nichos de mercado donde no estaban presentes". “En moda, ampliar el espectro de clientes es muy arriesgado porque puedes perder a los que ya tienes y no sumar nuevos; por eso apostamos por crear nuevas marcas”, ha asegurado Miquel, quien defiende que Tendam cuenta con un modelo de negocio "diferente, difícil de replicar y con capacidad de crecimiento". Según los datos presentados, cada nueva marca factura entre 10 y 20 millones de euros, con potencial para alcanzar entre 50 y 150 millones en los próximos ejercicios.

En esta línea, el directivo ha puesto el acento en la importancia de adoptar decisiones estratégicas con una visión a largo plazo. La transformación de Tendam respondió, según ha afirmado, a la convicción de que el grupo contaba con marcas muy valiosas y con un elevando potencial de crecimiento, pero que necesitaban un nuevo enfoque para desplegar toda su energía y reforzar su relevancia en el mercado.

Futuro optimista

Pese a la incertidumbre macroeconómica, Jaume Miquel se ha mostrado optimista sobre el futuro del grupo y del sector. “En 2016 éramos una compañía con un modelo tradicional, una deuda elevada y una fuerte volatilidad. Hoy somos una empresa saneada, rentable y con capacidad de crecimiento”. El proceso de reinversión del grupo se ha sustentado, según ha explicado, en una redefinición profunda del posicionamiento y de los espacios competitivos, en la mejora de la eficiencia y en una revisión integral de los procesos internos. El objetivo: reducir uno de los principales riesgos estructurales, la volatilidad.

De hecho, ha indicado que uno de los problemas que tiene el sector es la falta de emprendedores con un modelo de negocio con el que competir. "La moda tiene una parte creativa que la hace muy atractiva para que muchos quieran empezar, pero competir en el mercado solo ofreciendo moda es altamente complicado. El sector debe trabajar más con las escuelas de negocio para poder competir también con estrategia", ha sentenciado.

Como conclusión, el presidente y CEO de Tendam ha destacado uno de los grandes aprendizajes del proceso de transformación del grupo: la necesidad de combinar visión estratégica, preparación y capacidad de reacción. "Las oportunidades no aparecen por azar. Hay que buscarlas cada día y estar preparados para cuando llegan", ha concluido.