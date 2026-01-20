Accidente en Adamuz
El sindicato de maquinistas detectó vibraciones en la vía, pero sin efectos en la seguridad
"Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, habríamos paralizado el servicio", afirma su secretario general, Diego Martín
EFE
El sindicato de maquinistas Semaf pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad, ha afirmado este martes su secretario general, Diego Martín.
En una entrevista en Onda Cero, se ha referido a la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones" en las líneas fruto de un mayor uso de las vías tras la liberalización del servicio y la entrada de nuevos operadores.
No obstante, ha puntualizado que el sindicato no considera que la vía donde el domingo por la tarde se produjo el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas sea insegura, sino todo lo contrario, aunque sí han detectado un déficit en su mantenimiento. "Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado", ha señalado.
Sin aventurar hipótesis sobre las causas del accidente, protagonizado por un Iryo que descarriló y un Alvio que segundos después chocó con él a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, ha reclamado que los informes se elaboren con "autonomía" e "independencia".
En referencia a los maquinistas del tren siniestrado de Iryo, ha asegurado que actuaron de forma “ejemplar”, y ha explicado que cuando se detecta una irregularidad el protocolo establece que se debe accionar el frenado de emergencia y comprobar el estado del tren. "Puede ser un arrollamiento, incluso un enganchón de la catenaria, cualquier cosa. Hicieron lo que marcan los protocolos y actuaron de forma ejemplar. El problema es que nunca esperaron un desenlace como el que ocurrió". "Todo sucedió en segundos", ha concluido.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar