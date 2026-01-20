Santa Bárbara coordinará en España el proyecto Auriga para el futuro blindado europeo

La contrista de defensa Santa Bárbara será el coordinador nacional del proyecto europeo Auriga, una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Defensa que servirá para definir el futuro vehículo de combate de infantería (IFV) europeo.

Con una duración prevista de 36 meses, el programa reunirá a los principales fabricantes del continente y a una red de socios de 18 países para diseñar, desarrollar y demostrar tecnologías disruptivas orientadas a la próxima generación de vehículos blindados. El objetivo es reforzar la interoperabilidad entre ejércitos, impulsar la innovación y mejorar la competitividad industrial europea en defensa terrestre.

Auriga se enmarca en la estrategia de la Unión Europea para fortalecer su industria de defensa, avanzar en autonomía estratégica y mejorar la coordinación entre fuerzas armadas a través de proyectos de cooperación, en línea con iniciativas como el FCAS (Sistema de Combate Aéreo del Futuro) o el EDIP (Programa Europeo de la Industria de Defensa).

La participación de Santa Bárbara, la filial española de la multinacional estadounidense General Dynamics, abarcará las actividades clave para el desarrollo del IFV del futuro, con un papel destacado como integrador de sistemas: la compañía aportará su capacidad para integrar subsistemas y nuevas tecnologías en los vehículos bajo el enfoque de “sistema de sistemas”.

La empresa considera que este liderazgo nacional en Auriga refuerza la confianza en su experiencia a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas terrestres y consolida su posición como actor relevante para la autonomía tecnológica de España y para el futuro de la defensa terrestre europea.

Tras el precedente del proyecto COMMANDS y con la recta final de Marte, AURIGA se presenta como un nuevo paso en la hoja de ruta industrial de defensa europea. En palabras de su director general, Alejandro Page, la experiencia acumulada con la familia de vehículos Ascod, “al máximo nivel tecnológico del mercado”, sitúa a Santa Bárbara Sistemas entre las referencias del sector en Europa.

La compañía subraya además su satisfacción por formar parte del núcleo del proyecto junto a Leonardo, BAE Systems y KNDS, y por coordinar los esfuerzos de la industria española para contribuir a que Europa disponga de capacidades más avanzadas, con España “en el centro” de esta transformación estratégica.