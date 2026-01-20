Puente, sobre la teoría del mal estado de la vía en el accidente de tren: "Se está apuntando a una tesis como se podría apuntar a otras 27”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este martes a la prudencia ante las primeras interpretaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz y ha advertido contra las especulaciones que empiezan a circular sobre un posible mal estado de la vía. En declaraciones a Onda Cero, Puente ha insistido en que la investigación se encuentra en una fase muy inicial y ha recordado que, a día de hoy, “se está apuntando a una tesis como se podría apuntar a otras 27”.

En este sentido, el ministro ha evitado pronunciarse sobre una eventual responsabilidad de la Administración central si se detectara un defecto en la colocación de las vías, que, según ha explicado, fueron renovadas el pasado mes de mayo. “No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora”, ha zanjado, subrayando que es imposible extraer conclusiones sólidas apenas unos días después del siniestro y antes de que los técnicos puedan analizar todos los elementos clave.

Respecto a la actitud de la oposición, encabezada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "ante una desgracia de estas dimensiones, lo último que podemos hacer es tirarnos los trastos a la cabeza”, ha señalado. En respuesta a las declaraciones que hizo el dirigente del PP en Adamuz, donde lamentó que "el Gobierno no le haya informado", ha subrayado que el Gobierno no está ofreciendo información diferenciada a ningún dirigente político. “No damos información personalizada ni tenemos nada distinto que ofrecer a Feijóo que no demos a la ciudadanía”, ha afirmado, aunque ha reconocido una interlocución fluida con Andalucía por tratarse del territorio afectado.

De este modo, Puente ha recordado que el coche 6, que sería el primero en descarrilar según una aproximación inicial, todavía no ha podido ser examinado por los científicos porque permanece en el lugar de los hechos. “Ahora mismo estamos en pura investigación”, ha señalado, explicando que un descarrilamiento puede producirse en varios puntos de un mismo coche y que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios trabaja con distintas hipótesis abiertas.

Inversiones millonarias y modernización reciente

Puente también ha respondido a las dudas sobre una posible falta de inversión o de modernización de la infraestructura ferroviaria, una idea que ha rechazado de plano en relación con este caso concreto. “Para este accidente, es imposible sostener que ha faltado inversión”, ha afirmado. El ministro ha detallado que desde 2021 se han invertido unos 700 millones de euros en el tramo afectado y que la línea se encuentra “en la fase final de seguridad”. Además, ha recordado que, aunque tras la crisis inmobiliaria hubo años de desinversión, en los dos últimos ejercicios se han superado los 6.000 millones de euros de inversión en la red ferroviaria española.

En este contexto, Puente ha subrayado que en los últimos años se ha priorizado la red convencional frente a la alta velocidad, y ha defendido que el sistema ferroviario español puede considerarse “uno de los mejores del mundo”. Sobre los carriles que serán ahora analizados en laboratorio, ha precisado que fueron colocados en mayo del año pasado, por lo que, de existir un defecto, estaría vinculado a esa renovación reciente. “Han estado funcionando más de ocho meses sin que nadie haya reportado anomalías en la vía”, ha añadido.

El ministro ha insistido en que ciertos fallos, como una hipotética rotura de carril, no siempre ofrecen señales previas detectables: “La corriente eléctrica que discurre por el carril no nos avisa de que algo va mal”. En ese caso, ha apuntado, se trataría de un problema estructural que solo puede determinarse tras el análisis técnico.