El Ibex 35 sufre su mayor caída en dos meses en un día de desplomes en los mercados por la guerra comercial

El Ibex 35 ha sufrido, al igual que todos los mercados occidentales, una considerable caída en la sesión bursátil de este martes, que ha arrastrado al selectivo español hasta los 17.429,10 puntos. Su desplome ha sido el mayor de las plazas europeas, perdiendo un 1,34%, y se convierte en el mayor en dos meses, en plenas tensiones entre bloques —EEUU y Europa— por las pretensiones de Washington sobre Groenlandia.

Intercambio de aranceles por Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, informó de que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia —las naciones que se han opuesto de forma manifiesta a la toma de Groenlandia por parte de EEUU— se enfrentarían a un arancel adicional del 10%, sumándose este al 15% ya impuesto y dando como resultado tarifas de hasta el 25%.

A modo de respuesta, la Unión Europea (UE) informó el pasado lunes de que se planteaba imponer aranceles a Washington como respuesta, por un valor aproximado de 93.000 millones de euros. Las tensiones comerciales entre ambos grupos no han sentado bien al mercado a ambos lados del Atlántico, con caídas sensibles en todos los selectivos y empresas clave. Al hilo de los aranceles, este martes podría conocerse la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de las tarifas impuestas por la Administración Trump, con "altas probabilidades" de ser invalidadas, pero "también sustituidas por otras".

Cuerpo sustituirá a Sánchez en Davos

En un contexto más nacional, el próximo miércoles comienza la estancia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en Davos, donde se celebra desde el lunes el encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF). Debido a la ausencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el trágico accidente en Adamuz, Cuerpo asumirá sus obligaciones y se reunirá con altos ejecutivos del Ibex, entre los que destacan Botín (Santander), Torres (BBVA) o Galán (Iberdrola), así como con ministros extranjeros e inversores internacionales.

Así, casi todos los componentes del Ibex 35 mostraban al cierre de la jornada sus cifras teñidas de rojo, excepto tres: Fluidra (+1,94%), Rovi (+1,41%) y Naturgy (+0,55%). El resto de componentes saldó su jornada en cifras negativas, destacando entre ellas Mapfre (-8,87%), "después de que UBS haya iniciado su cobertura con una recomendación de vender y un precio objetivo por debajo de su precio actual", tal y como señala el analista de XTB Javier Cabrera; Acciona Energía (-4,52%), Acciona (-4,09%) y Solaria (-4,09%).

Desplomes en Europa y EEUU

En las plazas más significativas del Viejo Continente también despedían la jornada con rendimientos negativos. La mayor caída la experimentaba el DAX alemán, que se dejaba un 1,08%, mientras que el FTSE de Milán caía una décima menos, un 1,07%. Por su parte, el selectivo londinense perdía un 0,71% en el día, y el CAC 40 francés, el menos perjudicado de los cuatro, caía un 0,61%. Todas son caídas inferiores a la experimentada por el Ibex 35.

Al otro lado del Atlántico, los mercados estadounidenses recibían también con desplomes los choques entre potencias a nivel comercial. En Wall Street, el Dow Jones perdía al momento del cierre europeo un 1,03%, mientras que el Nasdaq 100, selectivo tecnológico por antonomasia, se dejaba un 1,09%, destacando las fuertes caídas de Nvidia (-3,37%) y Meta (-1,92%). Por su parte, el S&P500, que aglutina a las 500 mayores compañías del país, se dejaba un 1,16%, confirmando la tendencia bajista de los mercados.

Las materias primas aceleran su rally

Pese a las caídas de los selectivos, la jornada del martes ha transcurrido al alza para las materias primas. El petróleo ha ganado un 1,55% en su cotización Brent, de interés para Europa, situándose cerca de los 65 dólares. El barril West Texas Intermediate, de referencia en EE.UU., ganaba aún más, un 1,74%, hasta rebasar los 60 dólares.

Pero si un activo ha resultado beneficiado de las tensiones geopolíticas, han sido los metales preciosos. Nunca habían brillado tanto como ahora, pues en los momentos del cierre en Europa, la onza de oro Troy repuntaba un 3,41%, situándose alrededor de los 4.750 dólares. La plata, que tras una leve caída a finales de la semana pasada que sirvió como recogida de beneficios, ha vuelto a la senda alcista, ganando un 5,65% hasta situarse por encima de los 93 dólares.