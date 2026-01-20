La Generalitat ordenará en unos días el levantamiento total de las restricciones por la peste porcina en 79 municipios

Cuando falta apenas una semana para que se cumplan dos meses de la declaración del primer caso positivo de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, y aunque todavía se desconoce cómo se originó el brote, la Generalitat va a "flexibilizar las restricciones que todavía afectan a la zona situada entre esos seis kilómetros y hasta los 20 kilómetros". La orden se dictará "en los próximos días", ha anunciado este martes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una comparecencia en el Parlament. Esto significa que los residentes en 79 poblaciones del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Alt Penedès, el Bages, L'Anoia, el Maresme y el Vallès Oriental podrán volver a acceder el medio natural de manera normalizada, en actividades organizadas o en grupo que hasta ahora estaban prohibidas.

La decisión, acordada el lunes en la reunión del grupo de expertos que hace el seguimiento de esta crisis ganadera, es posible en vista de que todos los jabalíes contagiados con la PPA han sido localizados hasta ahora en la denominada zona cero del virus, en el radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial de Cerdanyola del Vallès. Seguirán las limitaciones en una docena de municipios (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa). Las 59 granjas de toda la zona deberán mantener todavía, eso sí, las medidas de prevención.

Ordeig, que ha vuelto a recordar que "hay países en los que se han declarado brotes como este que nunca han llegado a poder determinar cómo se originó", ha adelantado también que en unos días llegarán nuevos resultados de las analíticas pendientes, esto son los de "las dos muestras que llevaban cinco años congeladas en el laboratorio del CReSA-IRTA y las encargadas por los expertos de la Unión Europea".

El conseller ha admitido que es muy posible que sigan apareciendo más casos positivos de jabalíes enfermos, pero se ha mostrado convencido de que será siempre dentro del radio de seis kilómetros de mayor riesgo. Hasta el momento, ha indicado el titular de Agricultura, se han analizado 863 jabalíes, de los cuales 64 han dado positivo. Además, en el radio de afectación de la PPA, se ha intensificado la captura de jabalíes, y en los próximos días se activarán las sociedades de caza para que se unan a las capturas y reducir así al máximo la población de jabalíes, especialmente en las zonas de mayor densidad de población.

Plan de bioseguridad

Durante la misma sesión ante la comisión de Agricultura del Parlament, la directora general de Agricultura, Rosa Altisent, ha explicado los puntos básicos del plan de bioseguridad, que tiene el objetivo de elevar la seguridad del sector agroalimentario catalán ante brotes como los de la PPA y que contempla la elaboración de un mapa territorial por nivel de riesgo, la creación de una comisión técnica o la designación de responsables de bioseguridad por zonas en el territorio.

La comisión ha aprobado finalmente solicitar la comparecencia del director del Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), Josep Usall.