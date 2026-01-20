La Generalitat confirma que los aranceles de Trump afectaron al 67% de las exportaciones catalanas a Estados Unidos

Un año después de la toma de poder del presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, diez meses tras su declaración de intenciones de imponer aranceles a la Unión Europea —el ya pasado a la historia como “día de la liberación”— y cinco meses desde que su aplicación se hizo efectiva, el Govern ya dispone de un retrato oficial del impacto que este terremoto político ha tenido sobre las empresas catalanas.

El golpe alcanza al 67% de las exportaciones de Catalunya hacia Estados Unidos, lo que equivale a un impacto directo de 2.903 millones de euros, según los datos publicados este lunes por la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Sin embargo, dado que las ventas al país norteamericano apenas representan alrededor del 4% del total de las exportaciones catalanas, según un análisis de la Cambra de Comerç de Barcelona elaborado a petición del Govern, la afectación global se limita a un 2,9% del total de las exportaciones al mundo. Además, gracias a las exenciones acordadas entre la Unión Europea y Estados Unidos, un tercio de las exportaciones (33%) ha logrado librarse de los aranceles.

Qué productos se han salvado de los aranceles

Según los cálculos de ACCIÓ, estas exenciones han permitido dejar fuera de los gravámenes productos farmacéuticos genéricos, combustibles, determinados productos químicos y de maquinaria, así como algunos productos agrícolas, entre ellos el cacao y productos de fleca. En conjunto, estas ventas alcanzan los 1.430 millones de euros, el 33% del total exportado a Estados Unidos.

El 67% restante, valorado en 2.920 millones de euros, sí ha quedado sujeto a los aranceles impuestos por la administración Trump, una cifra que explica ese 2,9% de afectación sobre el total exportado por Catalunya al mundo.

Caen las exportaciones y se resienten sectores clave

Con las últimas cifras disponibles, las exportaciones catalanas a Estados Unidos han registrado una caída interanual del 1,9% entre enero y octubre de 2025. Los sectores más perjudicados hasta el momento han sido la perfumería y la cosmética, la joyería, las manufacturas de hierro y acero, las prendas de vestir, las motocicletas, las materias colorantes, así como el aceite de oliva, el vino y el cava y la carne.

Pese a este retroceso coyuntural, Estados Unidos ha reforzado su papel en el comercio exterior catalán en los últimos años. Entre 2020 y 2024, las exportaciones catalanas al mercado estadounidense crecieron cerca de un 80%, consolidando al país como el quinto socio comercial de Catalunya y la principal destinación fuera de Europa.

Ayudas y acompañamiento a las empresas

Para hacer frente a la crisis arancelaria, el Govern ha concretado que cerca de un millar de empresas catalanas se han beneficiado durante 2025 de 33,2 millones de euros en ayudas directas a la internacionalización, gestionadas por ACCIÓ en el marco del Pla Responem impulsado por el Govern. En total, 996 empresas han accedido a alguna de las cinco líneas de ayuda activadas.

Más allá del apoyo económico, ACCIÓ tanbién ha lanzado otras líneas de acompañamiento a las empresas catalanas. En cifras, cuantifica el asesoramiento individualizado a 300 empresas, la organización de más de 60 sesiones informativasla resolución de más de 1.200 consultas, y, en el marco del plan de visitas al territorio, el apoyo proactivo a más de 200 empresas "consideradas entre las potencialmente más afectadas por la introducción de los aranceles".