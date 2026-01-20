Bitcoin sigue cayendo en pleno "estancamiento legislativo" de EEUU y tensión geopolítica de Europa

Bitcoin vuelve a perder altura y se aleja, cada vez más, de la barrera psicológica de los 100.000 dólares en un contexto cada vez más adverso para los activos de riesgo. La criptomoneda cotiza con descensos cercanos al 6% desde los máximos recientes, arrastrada por un cóctel de incertidumbre política, freno regulatorio en EEUU y aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.

Uno de los principales focos de inquietud es el bloqueo de la CLARITY Act, la ley estadounidense llamada a establecer un marco normativo claro para los criptoactivos. Según explica Simon Peters, analista de eToro, el retroceso del bitcoin coincide con el "estancamiento del proceso legislativo", después de que varios actores del ecosistema retiraran su apoyo.

El debate gira en torno a la posibilidad de que las stablecoins (criptomonedas estables) ofrezcan rendimientos, una medida que la banca considera una amenaza para los depósitos tradicionales, mientras que el sector cripto denuncia un intento de frenar la competencia.

"El futuro de la ley queda en el aire y algunos analistas ya contemplan que pueda retirarse si no se alcanza un consenso", señala Peters. Esta falta de claridad regulatoria vuelve a penalizar al mercado en un momento especialmente sensible.

Groenlandia en el punto de mira

A este factor se suma el repunte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras las amenazas de nuevos aranceles vinculados al conflicto diplomático por Groenlandia. Desde XTB, su analista Manuel Pinto advierte de que el mercado descuenta un escenario de mayor riesgo macroeconómico, lo que explica que el bitcoin se esté comportando, de nuevo, como un activo de riesgo más.

Varias firmas coinciden en que el aumento de las alertas geopolíticas ha provocado un giro claro hacia posiciones defensivas. No es casual que el oro haya marcado máximos históricos, mientras las criptomonedas y las bolsas corrigen. Desde Allianz Global Investors alertan incluso del riesgo de que una disputa comercial limitada acabe derivando en un shock sistémico.

Esto es algo propio de un contexto tan 'belicista' en lo comercial (y no comercial) que vive la geopolítica internacional hoy en día. Tal es la tensión y precaución, que países como Noruega ya han informado a su ciudadanía de medidas en caso de guerra. Algo que, aunque extremo y exagerado, ya pone sobre aviso a la población y a los mercados financieros.

En el corto plazo, el golpe ha sido especialmente duro para las altcoins (criptomonedas alternativas a Bitcoin) con caídas superiores al 6% en activos como solana, dogecoin o cardano, y un repunte de las liquidaciones de posiciones largas. Aun así, el mensaje de fondo entre los analistas es menos pesimista si se amplía el horizonte temporal.

Los expertos subrayan que, aunque el bitcoin sufre en fases de estrés, su papel como diversificador de carteras puede reforzarse si las tensiones políticas se prolongan. Coinciden en que, en un escenario de mayor emisión de deuda y costes económicos elevados, los activos alternativos con oferta limitada e independientes de los gobiernos vuelven a ganar atractivo.

Los resultados de EEUU marcarán el rumbo

Además, el mercado sigue pendiente de las próximas referencias macro en EEUU, como el dato de inflación PCE y el crecimiento del PIB. Unos registros más débiles podrían reactivar las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y dar oxígeno al precio del bitcoin.

Por ahora, la tendencia inmediata es de cautela. Pero bajo la superficie, los expertos recuerdan que el interés institucional sigue latente y que la batalla regulatoria, aunque lenta, será clave para definir el próximo gran movimiento del mercado cripto.