Confirmado por el Tribunal Supremo: los jubilados que hayan pagado mutualidades laborales podrán solicitar hasta 4.000 euros

El Tribunal Supremo confirma un error en cuanto al pago de mutualidades laborales que permitiría a los trabajadores solicitar dinero a Hacienda. Este hecho se ha generado tras el descubrimiento de un fallo en el cálculo de las pensiones de quienes cotizaron en las antiguas mutualidades laborales, que les obligó a pagar más dinero en el IRPF.

Muchos trabajadores habían realizado aportaciones a mutualidades laborales antes de que se consolidara el sistema actual de la Seguridad Social. Todos estos contribuyentes tenían derecho a recibir un tratamiento fiscal más favorable, pero Hacienda no les aplicó este descuento como debía, haciendo que pagaran más impuestos de los necesarios.

Derecho a la devolución del IRPF

La medida fiscal se planteó como una forma de reducir la base imponible del IRPF de las pensiones. Tras numerosas presiones por parte de los magistrados, la Agencia Tributaria se habría visto obligada reconocer el derecho a la devolución. Sin embargo, algunos usuarios ya habrían mostrado su descontento debido a retrasos en dicha devolución.

Según estimaciones oficiales, los afectados podrán solicitar cuantías que oscilen entre los 3.000 y 4.000 euros. En algunos casos las cifras podrán superar este rango, según los años cotizados y el exceso de IRPF abonado. Hacienda permitirá solicitar la devolución tanto en pago único, como mediante la rectificación de declaraciones fiscales de años no prescritos.

Las autoridades fiscales permitirán reclamar a los jubilados, así como a sus herederos en caso de fallecimiento. La única condición para ambos casos será acreditar las aportaciones a mutualidades laborales. Se recomienda a los pensionistas presentar una reclamación en caso de pertenecer a algunos de los sectores afectados: banca, seguros, metal, RENFE, Telefónica, eléctricas o grandes empresas industriales.

Una vez que la solicitud se haya presentado a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, los usuarios deberán esperar a la resolución individual, que se notificará de forma online o por correo postal. Además, Hacienda recuerda que estas devoluciones no tributarán de nuevo y que el proceso no supondrá ningún coste.