Esta es la Comunidad Autónoma donde los jubilados ganan 100 euros más al mes

El 2026 comienza con un incremento del 2,7% en las pensiones, lo que se corresponderá con unos 500 euros extra al año para todos aquellos que reciban la pensión contributiva de jubilación. La medida afectará a más de seis millones de jubilados españoles, a través de un incremento que oscilará entre los 30 y 92 euros mensuales.

Según las estimaciones, la pensión máxima a la que podrán acceder los jubilados será de 3.359,60 euros, es decir, 47.034,40 euros anuales. Por otro lado, la prestación mínima correspondería a los 1.256,60 euros, lo que al año supondrían 17.592,40 euros al año. En ambos casos hablamos de una pensión para personas mayores de 65 años y que cuenten con un cónyuge a su cargo.

En todo caso, los requisitos generales para recibir la pensión, sea cual sea su tipo, serán haber cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social, así como tener una edad igual o superior a los 66 años y 10 meses.

¿Cuál es la pensión media por comunidad autónoma?

El Ministerio de Seguridad Social ha facilitado los datos de cuantía de las pensiones, en función de la comunidad autónoma. De esta forma, País Vasco se convertiría en la comunidad donde mayor prestación se recibe, con una media de 1.841,80 euros, superando por casi 330 euros a la media nacional (1.512,73 euros).

Por debajo de este se encuentra Asturias, en segundo lugar, con una pensión media de 1.779,04 euros, seguido de Madrid, con 1.733,78 euros. Otros casos llamativos como los de Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y Ceuta se situarían por encima de la cifra media en España.

Al contrario, las comunidades que se sitúan por debajo de la media serían Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Melilla. Además, los territorios de Extremadura y Galicia se convierten en las comunidades con las cifras medias de pensiones más bajas.

¿Cómo solicitar la pensión de jubilación?

A la hora de acceder a la pensión, será necesario realizar la solicitud dentro de los tres meses anteriores o posteriores al cese de nuestro puesto de trabajo. En este sentido, los beneficios económicos se producirían desde el día siguiente del cese.

Toda persona que quiera acceder a ella, deberá tramitar su solicitud a través de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o también de forma online, excepto en el caso de trabajadores marítimos, que deberán acudir a las direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina.

Por otro lado, en cuanto a la documentación requerida, será necesario presentar el formulario escrito, así como todos los documentos de identidad necesarios. En el caso de unidades familiares con cónyuge o hijos, se deberá adjuntar además cualquier informe o escrito que acredite el matrimonio y parentesco.