Agricultura expedienta al ganadero que ha obligado a prorrogar la crisis de la dermatosis en Catalunya por no vacunar a sus vacas

La Conselleria d'Agricultura ha abierto un expediente sancionador al ganadero de Capmany (Alt Empordà) en cuya granja se localizaron el pasado 7 de enero cuatro vacas infectadas con el virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), justo un día antes de que se fueran a levantar las restricciones impuestas tras la declaración por primera vez de esta enfermedad en Catalunya en octubre pasado. El productor expedientado, que tiene una explotación de ganadería extensiva, tenía una veintena de animales sin vacunar y había recibido ya un requerimiento de los servicios veterinarios de la Generalitat para que los inmunizara, según ha explicado el conseller Òscar Ordeig en una comparecencia ante la comisión de Agricultura del Parlament este martes.

La nueva declaración, que obligó a sacrificar de inmediato a las 108 reses que pertenecían a esa granja, también supuso la aplicación de un nuevo radio de restricciones para evitar su propagación, lo que afectó a municipios que iban a quedar libres al día siguiente. Las limitaciones durarán 45 días, si no se detecta ningún nuevo foco. Según algunas estimaciones, hay unas 1.500 explotaciones en unos 180 municipios que llevan ya más de 100 días sin poder sacar ni entrar nuevo ganado.

Tras el conseller, han comparecido en la comisión los representantes de las principales organizaciones agrarias catalanas, que han lamentado, no solo la lentitud con que se reaccionó ante la irrupción de la enfermedad en octubre, "de la que el sector venía advirtiendo desde el mes de junio, visto su avance en Francia y en Italia", ha indicado Raquel Serrat, de Unió Pagesos (UP), sino también por la necesidad de habilitar ayudas y planes de financiación para los ganaderos afectados, que han tenido inmovilizadas sus granjas durante meses, ha dicho Joan Carles Massot, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

"Lo que se ha evidenciado es que los mecanismos actuales no están adaptados a la situación actual", ha denunciado Serrat. "Hay que hacer una mejor gestión del medio natural, porque tenemos un problema grave con el cambio climático que nos está afectando, de entrada, a los productores del sector primario", ha agregado Pere Roqué, portavoz de la Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA).

Entre las intervenciones de los representantes políticos, algunos de los cuales han diferenciado la muy distinta gestión que ha hecho la Generalitat de la dermatosis nodular de la de la peste porcina africana (PPA), la diputada del PP, Eva García, ha reiterado el compromiso de su grupo en el Parlamento Europeo para que esta enfermedad, que ahora está categorizada como A pase a ser B, lo que evitaría, entre otras cosas, los llamados vaciados sanitarios o lo que es lo mismo, el sacrificio de todos los animales de las granjas afectadas.