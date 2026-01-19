TRC se adjudica un contrato para el mantenimiento de las redes críticas del Ministerio de Defensa por 16,8 millones

TRC, tecnológica madrileña especializada en defensa y ciberseguridad, se ha adjudicado el lote 2 del Acuerdo Marco del Ministerio de Defensa para el mantenimiento del hardware esencial de las infraestructuras de comunicaciones, con un importe de 16,8 millones de euros.

El contrato, impulsado por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), parte de un valor total estimado superior a 56 millones de euros. Su finalidad es garantizar la disponibilidad y la continuidad operativa de sistemas considerados críticos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Este Acuerdo Marco responde al objetivo de reforzar la autonomía tecnológica, la seguridad digital y la capacidad de reacción ante el aumento de amenazas híbridas y ciberataques, así como a las mayores demandas de interoperabilidad a nivel internacional. La adjudicación tiene un impacto directo sobre la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), la red troncal que soporta buena parte de las capacidades digitales del Ministerio tanto en territorio nacional como en misiones en el exterior.

“En defensa no hay margen para la incertidumbre: la tecnología tiene que responder siempre. Esta adjudicación reconoce la solvencia de TRC para operar y mantener infraestructuras críticas con los niveles de exigencia que requieren las Fuerzas Armadas, aportando continuidad, seguridad y capacidad de respuesta allí donde se necesita”, afirma Alfredo Estirado, presidente y CEO de TRC.

El servicio contempla el mantenimiento y la operatividad de plataformas que sustentan infraestructuras de mando y control, sistemas logísticos, hospitales militares y comunicaciones seguras con aliados internacionales. El contrato exige cobertura 24x7, con el objetivo de reducir al mínimo las paradas y acelerar la resolución de incidencias en entornos de máxima criticidad.

Con esta adjudicación, TRC refuerza su posición como proveedor de referencia para el ámbito de la Defensa, respaldada por una evolución financiera sostenida y una apuesta por la innovación propia. Según la compañía, estas capacidades le permiten operar en escenarios altamente exigentes y contribuir a la resiliencia, la seguridad y la soberanía tecnológica de las comunicaciones del Ministerio de Defensa.