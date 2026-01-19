Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
Esta es la fecha oficial de la Semana blanca en Catalunya y el resto de España este 2026

Los estudiantes de algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de algún día festivo entre febrero y marzo

Calendario escolar 2026 en Catalunya: fechas con festivos incluidos

Cristina Sebastián

Barcelona
En algunas comunidades autónomas españolas, el calendario escolar señala como festivos algunos días a finales de febrero o principios de marzo.

Estos días sin clase se conocen como Semana blanca, y se trata de unas pequeñas vacaciones escolares antes de empezar el tercer mes del año.

¿Por qué se celebra la Semana blanca?

La Semana blanca se comenzó a celebrar en España para dar solución a la descompensación de días lectivos de algunas regiones del país, cuyas festividades locales se celebran durante los periodos vacacionales.

Esta festividad no tiene una fecha fija establecida, y cada comunidad autónoma decide si quiere dedicarle alguno de sus días de libre disposición o, en cambio, reservar estos días para otra fecha.

Semana blanca 2026

Este año son pocas las comunidades autónomas que han decidido incorporar la Semana blanca a sus calendarios.

En Andalucía, será festivo el lunes 2 de marzo, y los estudiantes podrán disfrutar de tres días de vacaciones, mientras que en las Islas Baleares y en La Rioja el día festivo será el viernes 27 de febrero.

En Aragón, los días festivos dependen de cada provincia: en Huesca y Teruel serán festivos los días 19 y 20 de febrero, alargando la semana de Carnaval, y en Zaragoza será fiesta el 6 de marzo.

En Cantabria, también coincidiendo con Carnaval, será festiva la semana entera del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

Semana blanca en Catalunya

Catalunya intentó incorporar esta festividad escolar hace unos años, pero nunca se ha terminado de consolidar, como sí ha sucedido así en otras comunidades.

Esto se debe a que muchas fiestas catalanas ya se celebran durante el curso escolar.

