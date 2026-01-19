Controla 100 hoteles
Riu aumenta su facturación un 2,9% hasta los 4.188 millones en 2025 y anticipa otro año de “tendencia positiva”
La hotelera crece por debajo de lo previsto por el efecto divisa y el huracán en Jamaica, y anuncia reformas y nuevas aperturas en 2026
Pablo Gallén
La cadena hotelera Riu cerró 2025 con una facturación de 4.188 millones de euros, un 2,9% más que el ejercicio anterior. El avance quedó por debajo de la previsión inicial, que apuntaba a un crecimiento cercano al 5%, debido, según la compañía, al impacto de la fortaleza del dólar frente al euro y al huracán Melissa en Jamaica, que obligó a clausurar de forma temporal siete hoteles en la isla, ya reabiertos.
Al término del año, el grupo contaba con 100 hoteles en 23 países. Casi el 90% de su oferta está en propiedad, y prácticamente el resto en copropiedad. En total, el portfolio suma 54.412 habitaciones, con 6,8 millones de clientes alojados en 2025 y una plantilla de 38.955 empleados, de acuerdo con un comunicado.
La ocupación media global se situó en el 88%, un nivel próximo al “lleno técnico”, mientras que la tarifa media creció más de un 2%. El consejero delegado, Luis Riu, que cumple su primer año como CEO en solitario, calificó 2025 como un ejercicio “bueno” en todos los destinos y mercados.
De cara a 2026, el ejecutivo prevé un año “muy similar”, con una “tendencia positiva” y una industria que, por ahora, está demostrando capacidad para sobreponerse a episodios climáticos y a la incertidumbre geopolítica. En ese contexto, Riu ha anunciado cinco grandes reformas: Riu Tikida Palmeraie (Marrakech), Riu Palace Nautilus (Torremolinos), Riu Palace Peninsula (Cancún), Riu Palace Mexico (Playa del Carmen) y Riu Touareg (Boavista, Cabo Verde). Según el CEO, se trata de proyectos “profundos y ambiciosos”, cuyas reaperturas se equiparan a estrenos de hoteles completamente nuevos.
Además, está prevista la reforma del Riu Palace Costa Rica, con la intención de iniciar las obras este verano y reinaugurarlo en 2027. En paralelo, la compañía impulsa nuevas aperturas, con el Riu Palace Swahili en Zanzíbar y el Riu Palace Phuket, su primer establecimiento en Tailandia, que abrirá el 30 de enero. A estos proyectos se suman el Riu Plaza London The Westminster, segundo hotel en Londres con 464 habitaciones, y el tercer establecimiento en Nueva York, el Riu Plaza Broadway, previsto para 2027, además del Riu Palace Quintana Roo en construcción en Costa Mujeres y el futuro Riu Palace Dubai Island, proyectado junto al Riu Dubai inaugurado en 2020.
