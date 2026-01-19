El precio del euríbor hoy, 19 de enero: pésimo inicio de semana para los hipotecados

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tipos de interés

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 19 de enero

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). En cambio, el año siguiente arrancó con una media de 2,525% y cerró en 2,268%, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados.

El índice de hoy, 19 de enero de 2026, queda en 2,259% (+0,011), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,252% (-0,015).

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436% del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%. A lo largo del año, las subidas y bajadas se fueron sucediendo, contribuyendo así a una estabilidad que se saldó con un cierre en 2,268% en diciembre, cifra ligeramente por debajo del valor con el que arrancó.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,273 puntos.

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

