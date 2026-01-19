Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Ningún coheredero tiene derecho a cambiar la cerradura hasta que no se haya repartido la herencia”

Las herencias conflictivas son más habituales de lo que parece, especialmente cuando hay una vivienda en juego. Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando un heredero cambia la cerradura para hacer un uso exclusivo del inmueble. La abogada Laura Lobo explica qué dice la ley y qué opciones existen cuando esta situación se produce.

“Mi hermano ha cambiado la cerradura de la vivienda heredada". Esta es una de las consultas más comunes que llegan a los despachos de abogados especializados en herencias. Según explica Laura Lobo, este tipo de conflictos suelen aparecer cuando uno de los herederos decide adelantarse al reparto y actúa como si la vivienda fuera solo suya.

En herencias donde existen varios coherederos, la ley establece que todos tienen los mismos derechos sobre el inmueble mientras no se haya realizado el reparto. Sin embargo, en la práctica, no siempre se respeta esta igualdad. Cambiar la cerradura es una forma habitual de excluir al resto y generar una situación de tensión que puede alargarse durante meses o incluso años.

Ningún heredero puede apropiarse de la vivienda

Laura Lobo es clara al respecto: "Hasta que no se haya repartido ningún coheredero tiene derecho a cambiar la cerradura". Esto significa que ningún heredero puede impedir el acceso a los demás ni hacer un uso exclusivo de la vivienda heredada sin su consentimiento.

Cuando un hermano o cualquier otro heredero cambia la cerradura, está vulnerando los derechos del resto. La vivienda forma parte de una comunidad hereditaria y, como tal, debe ser utilizada y gestionada de forma conjunta hasta que se produzca la adjudicación definitiva.

Este tipo de comportamientos son habituales en herencias conflictivas, especialmente cuando no existe comunicación entre las partes o cuando uno de los herederos intenta sacar ventaja de la situación.

Qué hacer si no se puede evitar la situación

No siempre es posible resolver estos conflictos por la vía del diálogo. En esos casos, la vía judicial se convierte en la única alternativa. Tal y como explica la abogada, “si no se puede evitar esta situación, tendrá que realizar un procedimiento judicial”.

El tipo de procedimiento dependerá de varios factores, como el estado de la herencia o si la vivienda ya ha sido adjudicada. En determinadas situaciones, se puede solicitar el desahucio del heredero que ocupa la vivienda de forma exclusiva, acompañado de una indemnización por el uso indebido del inmueble.

En otros casos, cuando no hay acuerdo entre los coherederos, se puede optar por la división de la cosa común. Este procedimiento permite poner fin a la copropiedad y desbloquear una situación que, de otro modo, puede prolongarse indefinidamente.

Uno de los aspectos más importantes que destaca Laura Lobo es el tiempo. Cuanto antes se inicie el procedimiento legal, antes se podrá resolver el conflicto. “Cuanto antes inicies el procedimiento, antes podrás disfrutar de la casa”, explica.