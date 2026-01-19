La Inteligencia Artificial como motor de competitividad

Ya nadie cuestiona que la Inteligencia Artificial es una gran herramienta que ha venido para quedarse. Esta tecnología aplicada a cualquier sector económico se está revelando como un propulsor logrando una mayor competitividad de las empresas y administraciones que la han adoptado y desarrollado. Una mayor eficiencia y productividad y un paso más hacia la innovación, son algunas de las características de un tejido económico y social que apuesta por la IA.

Para analizar el panorama actual y desgranar las oportunidades que se abren a corto, medio y largo plazo en este ámbito, EL PERIÓDICO junto a BBVA y Cecot, organizan la jornada “La IA como acelerador de la competitividad”. El evento se iniciará con la bienvenida por parte del presidente de Cecot, Xavier Panés. Tras la apertura, el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, mantendrá una conversación con el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

Para analizar todas estas oportunidades, Marina Romero, directora y presentadora de Més 3/24 de TV3, moderará un diálogo con María Galindo, secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya y Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, una asociación privada y sin ánimo de lucro que trabaja para reforzar la capital catalana como referente en el panorama digital y tecnológico internacional. El debate contará, también, con Mariona Sanz, directora de Innovación y Desarrollo de Negocio del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), especializado en computación de altas prestaciones (HPC).

Que la IA ya es un ecosistema empresarial relevante en Catalunya, lo demuestra el hecho de que no deje de crecer en número de empresas y empleos. Según datos del último estudio de ACCIÓ (Agencia por la Competitividad de la Empresa, Generalitat), el número de empresas especializadas en IA en Catalunya se ha triplicado en los últimos 4-5 años, llegando a unas 488 empresas. Se calcula que estas compañías generan alrededor de 2.200 millones de euros de facturación y cerca de 14.500 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 60% respecto a hace cuatro años. La mayor parte de estas empresas crean productos y servicios para la industria, servicios y transformación digital, contribuyendo al impulso de la competitividad en Catalunya.

Es significativo que Barcelona haya sido clasificada como la tercera ciudad del mundo para atraer inversiones extranjeras en IA, sólo por detrás de Londres y Singapur, según recientes estudios internacionales de IBMy ACCIÓ.

El encuentro será el martes 27 de enero a las 9h en el Recinto Modernista de Sant Pau (c. Sant Antoni Maria Claret, 157, Barcelona).

Reserva plaza para la jornada, aquí https://www.elperiodico.com/es/acto/la-IA-como-acelerador-competitividad-sh/index.html