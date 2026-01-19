El Ibex 35 resiste cerca de máximos a pesar de las amenazas arancelarias de Trump a Europa

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,26% hasta los 17.665,3 puntos, pese a que durante la sesión había registrado descensos superiores al 1%. El índice español ha cerrado con los menores descensos entre las bolsas europeas: Londres ha cedido un 0,44%; París, un 1,90%; Fráncfort, un 1,33%; y Milán, un 1,30% en una sesión marcada por la ausencia de Wall Street, cerrado por la festividad del Día de Martin Luther King.

Entre los valores que más han subido esta jornada se han situado Bankinter (+0,88%), Mapfre (+0,75%), Repsol (+0,25%) e Inditex (+0,18%). Del lado contrario se han situado Puig Brands (-3,53%), Grifols (-2,71%), Indra (-2,15%), Solaria (-1,94%) y Rovi (-1,52%).

El castigo a los mercados responde a un repunte de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, que esta vez sí está teniendo un impacto directo en la renta variable, según explican desde XTB. El detonante ha sido una nueva batería de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que van más allá del frente arancelario y han generado una fuerte inquietud en Europa por su tono y alcance.

Apenas un año después de regresar a la Casa Blanca, Trump ha vuelto a agitar el tablero internacional, endureciendo su discurso contra aliados históricos, tensando las relaciones dentro de la OTAN y exhibiendo una política exterior cada vez más agresiva. Este fin de semana, el mandatario ha anunciado la imposición, a partir del 1 de febrero, de aranceles adicionales del 10% a países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia por su despliegue en Groenlandia, territorio que Trump ha vuelto a reivindicar con una actitud abiertamente hostil hacia la UE. Los nuevos gravámenes se mantendrán, según Washington, hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” de la isla.

Desde XTB subrayan que estos episodios dejan una conclusión clara para Europa: Estados Unidos ya no actúa como socio incondicional, y mantener las alianzas tradicionales implica someterse a una presión constante por parte de la Administración Trump, sin garantías de estabilidad. En este escenario, cobra fuerza la necesidad de que la UE refuerce su autonomía estratégica y su capacidad de defensa, un contexto que está favoreciendo el comportamiento bursátil de compañías del sector.

En el Viejo Continente, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han confiado este lunes en el diálogo con Estados Unidos durante los próximos días para evitar una escalada comercial tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a determinados países europeos, aunque han advertido de que la Unión Europea mantiene sobre la mesa todas las opciones de respuesta comercial si las medidas llegan a materializarse.

En Asia, se ha conocido que la economía de China, la segunda mayor del mundo, registró una expansión del 5% en el conjunto de 2025, cumpliendo así con la meta oficial establecida por el Gobierno, que había fijado una meta de expansión anual de "en torno al 5%", según ha informado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Por otro lado, Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española tanto para este año como para el siguiente, con un ritmo de expansión previsto del 2,3% en 2026, tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre, y del 1,9% en 2027, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico.

El barril de Brent se situaba en los 64,12 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,03% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,51 dólares, un 0,12% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,226% al cierre de la sesión, levemente por encima del 3,220% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado en cuatro décimas, hasta los 38,9 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,41% al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1645 dólares por cada euro.