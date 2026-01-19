El Ibex cae con fuerza en la apertura por el repunte de las tensiones entre EEUU y la UE

El Ibex 35 ha arrancado la semana con fuertes descensos, en línea con el tono claramente negativo del resto de las bolsas europeas. El selectivo español cedía en torno a un 1% en la apertura, perdiendo la referencia psicológica de los 17.600 puntos y situándose en los 17.535,9 enteros hacia las 9.00 horas, en una sesión marcada por la ausencia de Wall Street, cerrado por la festividad del Día de Martin Luther King.

El castigo a los mercados responde a un repunte de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, que esta vez sí está teniendo un impacto directo en la renta variable, según explican desde XTB. El detonante ha sido una nueva batería de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que van más allá del frente arancelario y han generado una fuerte inquietud en Europa por su tono y alcance.

Apenas un año después de regresar a la Casa Blanca, Trump ha vuelto a agitar el tablero internacional, endureciendo su discurso contra aliados históricos, tensando las relaciones dentro de la OTAN y exhibiendo una política exterior cada vez más agresiva. Este fin de semana, el mandatario ha anunciado la imposición, a partir del 1 de febrero, de aranceles adicionales del 10% a países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia por su despliegue en Groenlandia, territorio que Trump ha vuelto a reivindicar con una actitud abiertamente hostil hacia la UE. Los nuevos gravámenes se mantendrán, según Washington, hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” de la isla.

Desde XTB subrayan que estos episodios dejan una conclusión clara para Europa: Estados Unidos ya no actúa como socio incondicional, y mantener las alianzas tradicionales implica someterse a una presión constante por parte de la Administración Trump, sin garantías de estabilidad. En este escenario, cobra fuerza la necesidad de que la UE refuerce su autonomía estratégica y su capacidad de defensa, un contexto que está favoreciendo el comportamiento bursátil de compañías del sector.

Así, Indra se situaba como el valor más alcista del Ibex, con subidas superiores al 2%, un movimiento que los analistas consideran lógico ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el debate sobre el refuerzo del aparato defensivo europeo. Junto a la compañía tecnológica, también avanzaban Redeia, Iberdrola y Grifols, aunque con movimientos mucho más moderados.

En el lado opuesto de la tabla, las caídas estaban lideradas por Solaria, penalizada de nuevo por el incremento de las posiciones cortas, y por Enagás, que retrocedía tras un recorte de recomendación y de precio objetivo por parte de Morgan Stanley. En cualquier caso, desde XTB recuerdan que el predominio de los números rojos responde más al sentimiento general de mercado que a factores específicos, un patrón que se repite en sectores como la banca, que cotizaba de forma generalizada en negativo.

El tono bajista también se extendía al resto de Europa, con descensos cercanos al 1,2% en París, del 1% en Milán, del 0,9% en Fráncfort y más moderados en Londres, que cedía un 0,1%.

En los mercados de materias primas, el petróleo se movía a la baja: el Brent caía un 0,8%, hasta los 63,62 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedía un 0,7%, hasta los 58,9 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1623 dólares, y en deuda soberana, el bono español a diez años veía descender su rentabilidad hasta el 3,216%.