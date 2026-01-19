La patronal Cecot insta a Junts a negociar la reforma de la financiación: "Si podemos conseguir más dinero, consigámoslo"

La patronal vallesana Cecot ha instado a Junts a que se siente a negociar y acuerde la reforma del modelo de financiación autonómica. "Ni es un concierto económico, ni garantiza todo el dinero que necesita Catalunya", ha reconocido el presidente de Cecot, Xavier Panés, pero "aceptarlo no significa renunciar a las históricas reivindicaciones".

El líder de la patronal, con histórica ascendencia sobre el espacio convergente, ha apelado al pragmatismo y "si podemos conseguir más dinero para Catalunya, consigámoslo", ha declarado este lunes, en rueda de prensa.

Cecot ha celebrado su tradicional encuentro de principios de año con los periodistas y ha aprovechado para publicitar su posición en materia de uno de los principales debates de la actualidad: la financiación. Y, en la línea de otros actores económicos, como Pimec o la Cambra, ha manifestado una especie de 'sí crítico'.

También, según su opinión, con Foment, organización de la que forma parte y que fue la primera y más contundente en destacar la "insuficiencia del acuerdo". "No creo que haya grandes diferencias entre el posicionamiento de Foment y el nuestro", ha afirmado Panés.

"Catalunya necesita mejorar su sistema de financiación, es una reivindicación ampliamente compartida. Valoramos positivamente que el Govern haya puesto una propuesta encima de la mesa, con un incremento de ingresos que es positivo, si bien no podemos confundir un avance puntual con una solución estructural", ha explicado el líder de Cecot.

Desde la patronal vallesana han reclamado a Junts que una sus votos a los de ERC y el Gobierno en el Congreso para que prospere la reforma, si bien también ha reclamado que introduzca novedades durante el trámite parlamentario, como, por ejemplo, un "blindaje real de la ordinalidad".

Panés se reunirá este martes con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para compartir esos márgenes de mejora del acuerdo. Por el moment, según ha explicado, esa misma reunión no está prevista con Junts. "No tenemos hora fijada ahora mismo, si bien los encuentros son muy regulares y continuos y seguro que nos veremos", ha afirmado.

“No me atrevo a decirle a Junts lo que debe pedir” para entrar al acuerdo, pero "el sentimiento de nuestras empresas es que sería bueno obtener esa mejor financiación", ha afirmado Panés.

Falta de profesionales

Cecot ha presentado un sondeo realizado entre sus asociados sobre cuáles son las prioridades y preocupaciones de las empresas vallesanas. Y la respuesta que más adeptos ha tenido es la falta de profesionales cualificados.

“Es creciente e irá a más”, ha manifestado el secretario general de la entidad, Oriol Alba. "Es un problema transversal y de todo tipo de empresas, hasta el punto de que empieza a ser el monotema dentro de las reuniones con las empresas", ha explicado.

Los profesionales vinculados con los oficios son donde las empresas encuentran más dificultades, en comparación a las menores que manifiestan las empresas de servicios. Alba también ha destacado que las empresas del comercio están también muy afectadas, pero por las "dificultades atraer a las nuevas generaciones" y alerta de que en la construcción y el transporte anticipan graves problemas a medio plazo. "La edad media supera los 50 años y durante los próximos se jubilará la mitad de las plantillas", ha avisado.

Otras dos preocupaciones al alza son el exceso de trabas burocráticas por parte de la administración y el aumento de bajas laborales.

Pese a los obstáculos, la percepción de las compañías catalanas entrevistadas es que 2026 será un buen año, hasta el punto de que más de la mitad afirman que sus balances mejorarán o "ligeramente" o "sustancialmente" respecto a los del año pasado y solo un 13% creen que empeorarán.

En cuanto a previsiones de contratación, el 23,3% calcula ampliar plantilla, el 69,1% mantenerla y un 7,6% reducirla.