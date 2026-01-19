Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fin del trabajo humano

Elon Musk sentencia a los médicos: "Los robots de IA serán mejores cirujanos que los humanos en 3 años"

El dueño de Tesla y CEO de SpaceX avisa de un cambio de paradigma radical: la abundancia tecnológica hará inútiles el ahorro para la jubilación y las carreras tradicionales en materia laboral

La IA transforma el sector bancario: mayor eficiencia, atención al cliente, autoservicio y personalización

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en una imagen de archivo.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en una imagen de archivo. / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Elon Musk ha vuelto a sacudir los cimientos de la economía global y la planificación financiera personal. En su reciente intervención en el pódcast de Peter Diamandis, el magnate ha lanzado una advertencia clara sobre el impacto inminente de la inteligencia artificial (IA) y la robótica humanoide.

Musk asegura que el mercado laboral y la medicina tal como los conocemos tienen fecha de caducidad, situando la superación de las capacidades humanas en quirófano en un horizonte de apenas 36 meses.

El quirófano será territorio robótico

La declaración más impactante del CEO de Tesla se centra en la medicina. Según Musk, su robot Optimus superará la destreza del mejor cirujano humano en unos tres años.

La clave no es solo la precisión física, sino el aprendizaje colectivo: mientras un médico humano tarda años en formarse y tiene límites biológicos, cada robot compartirá una memoria común con el resto de unidades, acumulando la experiencia de millones de procedimientos realizados con éxito.

Esto permitiría que la atención médica de alta calidad sea prácticamente gratuita y accesible en cualquier rincón del planeta, eliminando la escasez actual de especialistas.

El fin del ahorro y la jubilación tal y como la conocemos

Este avance no viene solo. Musk describe el futuro cercano como un "tsunami supersónico" tecnológico que nos empuja hacia una era de abundancia extrema. En este escenario, el magnate aconseja a los ciudadanos no obsesionarse con el ahorro para la jubilación a largo plazo.

Elon Musk, propietario de Tesla, durante su intevención en el pódcast 'Moonshots with Peter Diamandis'.

Elon Musk, propietario de Tesla, durante su intevención en el pódcast 'Moonshots with Peter Diamandis'. / PETER H. DIAMANDIS - YOUTUBE

Bajo su visión, en 10 o 20 años el coste de los servicios básicos (vivienda, salud y entretenimiento) caerá drásticamente gracias a que los robots realizarán todo el trabajo físico y digital.

Para el economista medio, esta es una señal de alarma. Musk predice que el sistema de Ingreso Universal Elevado (UHI) sustituirá al empleo tradicional, ya que la IA podrá realizar la mitad de los trabajos de oficina actuales de forma inmediata. Las empresas que no se integren al 100% con la IA simplemente serán demolidas por la competencia.

Geopolítica y la carrera contra China

El análisis de Musk también incluye una dura advertencia sobre la soberanía tecnológica. Asegura que China está aventajando a Occidente (sobre todo a Europa) de manera preocupante, especialmente en capacidad de computación y generación de energía eléctrica, factores críticos para alimentar los centros de datos de la IA.

Con una producción de energía solar masiva, el país asiático podría dominar el desarrollo de la Inteligencia Artificial General (AGI), que Musk sitúa ya en el año 2026.

El mensaje para el lector es claro: nos acercamos a una singularidad económica donde las reglas del dinero, el estudio y el esfuerzo personal cambiarán para siempre antes de que termine esta década.

