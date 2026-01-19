Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de "fin de ciclo" en el bitcoin

Tras un año marcado por fuertes subidas y nuevos máximos, el bitcoin vuelve a situarse en el centro del debate en Wall Street, aunque esta vez desde una perspectiva más prudente tras su última racha prolongada de bajadas en su valor.

Goldman Sachs, junto a otros grandes actores financieros como Fidelity, BlackRock o JPMorgan, empieza a detectar señales de agotamiento del actual ciclo alcista, un mensaje que contrasta con el optimismo que dominó el mercado tras el último halving (evento programado que ocurre aproximadamente cada cuatro años y reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones) y la llegada masiva de capital institucional.

La idea de un posible "fin de ciclo" no implica necesariamente un desplome inmediato del precio, pero sí apunta a un escenario de mayor volatilidad, correcciones y menor impulso comprador.

En informes y análisis citados por medios financieros internacionales, analistas de grandes bancos de inversión señalan que el comportamiento histórico del bitcoin suele seguir ciclos de cuatro años, con fases muy marcadas de euforia y posteriores periodos de enfriamiento, conocidos popularmente como criptoinviernos.

Goldman Sachs, en sus análisis de mercado y perspectivas macro, ha subrayado en varias ocasiones que los activos más especulativos tienden a sufrir ajustes cuando el ciclo económico madura o cuando se reduce la liquidez global. Aunque el banco no ha publicado una recomendación explícita de venta, el mensaje implícito es de cautela, especialmente para quienes han acumulado importantes beneficios tras el rally.

El precedente de otros 'criptoinviernos'

El mercado ya ha vivido situaciones similares. Tras el auge de 2017, el bitcoin entró en una fase bajista prolongada en 2018. Algo parecido ocurrió después del máximo de 2021, con un fuerte ajuste en 2022 coincidiendo con la subida de tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones financieras. En ambos casos, el patrón fue similar: euforia, corrección y largos meses de consolidación.

Desde firmas como Fidelity, que analiza el bitcoin como un activo emergente con comportamiento cíclico, se insiste en que estos periodos de enfriamiento forman parte natural de su maduración. BlackRock, por su parte, reconoce el creciente interés institucional, pero también advierte de que la volatilidad sigue siendo elevada y que el activo no está exento de riesgos a corto plazo.

¿Es momento de vender?

La gran pregunta para muchos inversores es si este contexto invita a reducir exposición. Los expertos coinciden en que no hay una respuesta única.

Para perfiles más tácticos, asegurar beneficios tras fuertes subidas puede ser una estrategia razonable. Para inversores a largo plazo, el foco sigue estando en factores estructurales como la adopción institucional, además de la regulación y el papel del bitcoin como activo alternativo.

Evolución reciente del bitcoin

Hace 12 meses: algo más de 102.000 euros.

algo más de euros. Hace 6 meses: por encima de los 101.000 euros.

por encima de los euros. Actualidad: en torno a los 80.000 euros.

En cualquier caso, el tono en Wall Street ha cambiado. Del entusiasmo casi incondicional se ha pasado a un discurso más equilibrado, en el que el bitcoin sigue teniendo potencial, pero ya no es ajeno a los ciclos del mercado.

Para el inversor medio, no especializado ni institucional, el mensaje es claro: entender en qué fase del ciclo se encuentra el activo es hoy más importante que nunca.