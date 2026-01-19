Cómo es la infraestructura ferroviaria donde se produjo el accidente de tren de Córdoba

El tramo de Adamuz (Córdoba) donde se ha producido el accidente mortal pertenece a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, el primer trazado construido en España en 1992. Tiene, por lo tanto, casi 34 años, lo que en términos ferroviarios se considera muy reciente. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el gestor de la infraestructura, Adif, decidieron afrontar una renovación de esta exitosa línea que está previsto finalizar a lo largo de este 2026.

El lugar del siniestro, tal como ha subrayado el ministro Óscar Puente en sus primeras intervenciones públicas, cuenta con "una vía completamente renovada" en la que se han invertido 700 millones de euros. Estos trabajos, además, finalizaron hace poco, el pasado mes de mayo. Esas obras, tal como habían explicitado fuentes de Transportes, se impulsaban para responder al crecimiento del tráfico ferroviario. El éxito de la alta velocidad en España y la incorporación de nuevos operadores ha impulsado este servicio en los últimos años.

Sustitución de cambios y desvíos

Puente ha concretado que las tareas en ese tramo de Adamuz habrían incluido los trabajos de "sustitución de cambios y desvíos", que son, en jerga ferroviaria, las agujas del tren. Estas sirven para que el material móvil pase de una vía a otra y, en el caso de la alta velocidad, deben ser extraordinariamente precisas porque los trenes van a 300 kilómetros por hora.

Captura de imagen de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). / EFE

No obstante, estos sistemas acabados de remozar en principio no habrían tenido relación alguna con el fatal accidente, ya que el impacto entre el Iryo y el Alvia se dio en un tramo en línea recta, tal como ha revelado el ministro, que ha asegurado que es "tremendamente extraño". El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que ha avisado que se tardará un tiempo en conocer el origen del choque, ha señalado como posible origen la infraestructura o bien un fallo del tren de Iryo, descartando un exceso de velocidad.

Incidencias en la señalización

Antes del accidente, Adif había notificado algunas incidencias técnicas en la zona, que incluso generaron algunos retrasos en la línea entre Madrid y Andalucía por señalización y otros sistemas en junio de 2025, aunque en ese momento se aseguró que se trataba de problemas habituales en la alta velocidad.

Tras más de tres décadas en servicio, Adif AV tenía en marcha un plan de renovación integral de toda la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que abarcaba infraestructura (vías, balasto, sistemas de electrificación, telecomunicaciones, señalización) diseñados para mantener la línea a la vanguardia técnica. Este plan sumaba más de 700 millones de euros de inversión movilizados por el gestor de infraestructuras español, destinados a actuaciones en toda la línea, incluida la zona de Adamuz, según Adif.