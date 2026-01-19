El diésel aguanta en 2026: por qué sigue siendo la mejor compra en segunda mano

Durante años, elegir entre un coche diésel o uno de gasolina ha sido una de las decisiones clave para cualquier conductor.

En los últimos tiempos, los motores diésel se han visto especialmente perjudicados por las restricciones medioambientales, los cambios normativos y las limitaciones de circulación en las grandes ciudades. Aun así, el debate está lejos de cerrarse.

Pese a la caída de ventas de vehículos a gasóleo y al auge de los eléctricos, hay profesionales del sector que defienden que el diésel sigue teniendo sentido, sobre todo en el mercado de segunda mano, un segmento que gana cada vez más peso.

“Sigue siendo la mejor opción”

En el concesionario Conficars lo tienen claro. En un vídeo difundido recientemente en Tiktok, uno de sus especialistas responde de forma directa a una de las preguntas más repetidas entre los compradores: si un coche diésel sigue siendo buena opción de cara a 2026.

“Yo creo que el diésel sigue siendo la mejor opción si compras un coche de segunda mano”, afirma el experto, desmintiendo a quienes creen que estos motores están completamente obsoletos.

Según explica, los diésel ofrecen una de las mejores relaciones entre calidad, prestaciones y precio en el mercado de ocasión. Han perdido atractivo para parte de los compradores, lo que ha reducido su precio, pero siguen siendo vehículos bien equipados, potentes y diseñados para soportar muchos kilómetros.

Además, destaca otras ventajas clave: un consumo más bajo que el de los gasolina y la posibilidad de circular todavía en muchas ciudades.

Mitos sobre híbridos y eléctricos

En el mismo vídeo, el especialista también aclara algunas ideas extendidas sobre los vehículos híbridos. Una de las más habituales es que siempre consumen menos que los gasolina, algo que, según afirma, no es cierto en todos los casos.

“Falso, hay varios tipos de híbridos. Un microhíbrido, por ejemplo, puede consumir bastante más que un gasolina”, explica. En el caso de los híbridos enchufables, matiza que su consumo es bajo cuando funcionan en modo eléctrico, pero aumenta notablemente cuando solo usan el motor de combustión: “Luego consume solo gasolina, y consume mucho”.

También cuestiona que los años del coche sean el factor más importante a la hora de comprar. “Lo importante es el estado del vehículo en general”, recalca.

Respecto al precio, desmonta otro mito común, que sostiene que los coches eléctricos pierden menos valor que los de combustión. “La mayoría de la población quiere comprar un coche de combustión. Muy poca gente se puede permitir un coche eléctrico, por lo cual hay más demanda en coches de combustión”, asegura.

Un contexto de caída histórica del diésel

Los datos confirman que el diésel vive uno de sus peores momentos. Tras dominar el mercado durante décadas -llegó a representar el 71% de las matriculaciones en 2007-, el cambio de tendencia comenzó en 2013 y se aceleró tras el escándalo de emisiones contaminantes de vehículos Volkswagen en 2015.

En 2023, los coches diésel apenas supusieron el 12,5% de las matriculaciones. En 2024, el porcentaje cayó al 9,5%, y todo apunta a que en 2025 ha seguido bajando.

Este desplome explica por qué la oferta de modelos diésel nuevos es cada vez más reducida y por qué muchas marcas han eliminado este tipo de motores de su catálogo. Aun así, todavía quedan opciones interesantes.

Los diésel más interesantes que aún se pueden comprar

Pese al retroceso, el mercado ofrece algunos modelos destacados para quienes siguen apostando por el gasóleo:

Seat León : con motor 2.0 TDI (inyección directa turboalimentada) de 115 o 150 CV (caballos de vapor), en versiones de cinco puertas y familiar, desde 24.880 euros.

: con motor 2.0 TDI (inyección directa turboalimentada) de 115 o 150 CV (caballos de vapor), en versiones de cinco puertas y familiar, desde 24.880 euros. Peugeot 308 : actualizado recientemente, con motor 1.5 diésel de 130 CV y cambio automático, desde 28.400 euros.

: actualizado recientemente, con motor 1.5 diésel de 130 CV y cambio automático, desde 28.400 euros. Skoda Octavia : una de las berlinas más valoradas para hacer kilómetros, con motores 2.0 TDI de 115 y 150 CV, desde 36.705 euros.

: una de las berlinas más valoradas para hacer kilómetros, con motores 2.0 TDI de 115 y 150 CV, desde 36.705 euros. Hyundai Tucson: SUV (vehículo utilitario deportivo) diésel con electrificación ligera y etiqueta ECO, desde 32.975 euros.

Además, hay modelos a punto de desaparecer que pueden suponer una oportunidad, como el Ford Focus, el Fiat Tipo o el Renault Clio, uno de los últimos utilitarios del segmento B con motor diésel.

Un motor cuestionado, pero todavía vigente

Aunque las políticas públicas y el mercado empujan hacia la compra de vehículos eléctricos, los expertos coinciden en que comprar un coche diésel todavía puede ser una decisión lógica en el contexto actual. Especialmente para quienes recorren muchos kilómetros al año, buscan vehículos grandes o priorizan el ahorro y la durabilidad en el mercado de segunda mano.

Lejos de desaparecer de inmediato, el diésel sigue encontrando su espacio en un sector del mercado que, por ahora, se resiste a darlo por muerto.