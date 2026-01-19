Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social: "España, salvo hecatombe nuclear, no volverá a tener un paro del 20%"

Borja Suárez Corujo ha estado en la ‘sala de máquinas’ donde se han fraguado las últimas reformas del mercado laboral y de pensiones. No en primera línea de las fotografías, pero sí al pie del cañón de las negociaciones y de la redacción que han asentado las bases de lo que bautiza como "la gran transformación del mercado laboral español".

España ha sido durante años el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro. Hace unos días se actualizó esa estadística y Finlandia la adelantó. ¿Es mérito de España o demérito de Finlandia?

Creo que España está haciendo las cosas muy bien. Hay más gente trabajando y menos gente en paro. El desempleo no se reduce tan rápido como aumenta el empleo porque cada vez tenemos una población activa más grande. Y eso no lo vemos ahora, pero eso es una gran fortaleza, porque España, como los países del entorno europeo, se enfrenta a un proceso de envejecimiento con la jubilación del 'baby boom'. Si la tendencia se mantiene este 2026 bajaremos del 10% de paro y en unos años nos homologaremos a los países de nuestro entorno [la tasa de paro media de la UE es del 6%]. El gran cambio estructural que está viviendo nuestro mercado de trabajo provoca que el desempleo no va a subir nunca como lo hizo en el pasado. No vamos a volver a ver nunca un 20% de paro en este país.

¿Por qué?

Ha habido un cambio de mentalidad en el uso de los contratos temporales. El problema de temporalidad abusiva, de exceso de temporalidad, que ha caracterizado nuestro mercado de trabajo desde el año 1984, eso se ha corregido. Ahora estamos en un 12% y las mujeres se han estabilizado especialmente.

Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social. / José Luis Roca

Sigue habiendo sectores con altos porcentajes de temporalidad…

Ha habido ha sido una sustitución de una parte de esa temporalidad, que era una temporalidad asociada a actividades intermitentes o discontinuas, que eso se articula ahora a través de los fijos discontinuos. Y no es lo mismo tener un contrato fijo discontinuo que un temporal… Y tenemos hoy la misma proporción de fijos discontinuos [5% sobre el total de asalariados] que hace un año y el año que viene tendremos la misma proporción que este año. Se ha estabilizado completamente.

El año pasado se ganaron medio millón de ocupados, ¿qué tipo de empleo se está creando? ¿Crece solo en cantidad o también en calidad?

El turismo está creciendo, eso es cierto, pero está cambiando en aspectos relevantes. Ya no es solo ‘sol y playa’, sino que es ‘sol, playa y cultura’. La hostelería crece al orden del 2% y eso es bueno, pero los sectores de actividad de alto valor añadido están creciendo mucho más. Por cada empleo creado en la hostelería se han creado 2,3 empleos en información y comunicación y en las actividades profesionales, científicas y técnicas. Es algo que no había ocurrido nunca antes.

¿Cómo explica que, pese a esos datos positivos que cita, seis de cada 10 españoles consideren que la situación de la economía es ‘mala’ o ‘muy mala’, según el último CIS?

Es indiscutible que hay incertidumbre general. Venimos de una crisis de precios descomunal, que no habíamos vivido en 40 años, está la crisis de la vivienda y eso seguramente tiene una incidencia directa en la percepción de la gente. Pero la realidad es que la precariedad que existía en el mercado de trabajo se ha reducido de una manera asombrosa y está ya en unos niveles que son equiparables al ámbito europeo. Aunque que haya mejorado la calidad de empleo no significa que no tengamos todos preocupaciones y que no aspiremos a tener mejores salarios.

¿Qué previsiones tienen para 2026?

No me atrevo a dar cifras, pero la previsión es que el crecimiento económico va a seguir siendo un crecimiento económico importante y que, en consecuencia, la dinámica del mercado de trabajo va a seguir siendo una dinámica muy positiva.

¿Tienen asegurado el apoyo del PP al decreto para subir las pensiones?

Me resulta inimaginable pensar que no se va a convalidar.

Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social. / José Luis Roca

Ya ocurrió el año pasado…

Y le hubiera contestado lo mismo. Creo que después de ver lo que ocurrió, incluso quienes pudieran tener la tentación de meter el dedo en el ojo al Gobierno no la tendrán. Es una cosa muy seria que afecta a muchos millones de personas.

Tienen pendiente actualizar las cuotas de los autónomos. ¿Cuándo llamarán a las organizaciones sociales para negociar?

Seguimos trabajando con la mejor disposición y... discretamente. Cuando tengamos algo que contar, pues lo contaremos, pero a día de hoy no hay una nueva fecha fijada.

¿La actualización de las cuotas sería con efecto retroactivo a 1 de enero?

No está decidido.

La reforma también pretende reformar el cese de actividad. El año pasado las mutuas rechazaron seis de cada 10 peticiones. ¿Cómo lo van a hacer?

Hay elementos mejorables que suponen que hay un porcentaje de denegaciones muy alto, excesivo. La regulación es excesivamente compleja. Lo tenemos que trabajar con los agentes sociales.

También tienen pendiente la reforma de la jubilación flexible. Se dieron de plazo seis meses y estos ya han pasado...

Hemos estado trabajando, iniciamos la tramitación, sacamos a audiencia pública un texto y ahora estamos en la fase previa a la culminación de la tramitación. Los cambios deberían ver la luz próximamente.

¿Cuándo es “próximamente”?

No pongo fechas. Hay mucho trabajo hecho y de lo que estamos hablando es de mejorar las oportunidades que tienen los ya jubilados para volver al mercado de trabajo.

¿Hay espacio en el mercado laboral para ellos, dadas las reticencias de muchas empresas a contratar sénior?

Ese espacio es creciente y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la propia evolución de la población, del proceso de envejecimiento y la necesidad creciente que van a tener las empresas de contratar gente, que en algunos casos vendrá de fuera y en otros ya están aquí. Y tener más de 60 años hoy, en términos de salud o capacidad, no es lo mismo que hace veinte años. También quiero destacar que esta es una medida, ahora que hay tanto interés sospechoso en un conflicto entre jóvenes y mayores, que no afecta en absoluto a las posibilidades que tienen, que deben tener y que deben mejorar para encontrar empleo.

Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social. / José Luis Roca

¿Cuántos jubilados prevén que vuelvan a trabajar?

No lo tenemos cuantificado, pero estoy convencido de que va a tener mucho recorrido. La jubilación activa, por ejemplo, que la reformamos el abril pasado, ya suma 10.927 altas.

También tienen pendiente acabar de detallar su propuesta de altas progresivas. Patronal y sindicatos no coinciden con su primera propuesta...

Es una cuestión muy sensible en el diálogo social sobre la que hay que trabajar para que las cosas salgan bien y hay que hacerlo de forma concertada para que realmente sea efectivo.