Bizum se corona en 2025 con 30 millones de usuarios y el gran reto de lanzar su 'wallet' europea en 2026

Bizum ha dejado de ser una simple herramienta para "pagar las cañas" y se ha consolidado como un gigante de la economía digital en España. Al cierre de 2025, la solución de pago inmediato de la banca española alcanzó el hito de los 30,6 millones de usuarios, lo que supone un crecimiento del 13,2% respecto al ejercicio anterior.

Con un volumen de transacciones que movió 67.700 millones de euros, la fintech encara su décimo aniversario en 2026 con un plan de expansión internacional ambicioso y el lanzamiento de su propia cartera digital, Bizum Pay.

El año 2025 ha sido el de la explosión del comercio electrónico para la plataforma. Las transacciones en e-commerce crecieron un asombroso 82,1%, situando a Bizum como el segundo método de pago favorito en España, solo por detrás de las tarjetas tradicionales. Durante el pasado ejercicio, se registraron 105,6 millones de operaciones en compras online, con una media de 289.000 compras diarias y un volumen asociado de 5.400 millones de euros.

Esta confianza de los consumidores se apoya en una red de comercios cada vez más extensa. Solo en 2025, 28.600 nuevos establecimientos y plataformas online incorporaron Bizum, elevando la cifra total a 111.000 comercios adheridos.

Momentos clave como el Black Friday demostraron la robustez del sistema: el 28 de noviembre se batieron récords con 5,3 millones de bizums realizados en un solo día, alcanzando picos de 61 operaciones por segundo.

La actividad no dio tregua en el último tramo del año. Diciembre se coronó como el mes más activo de la historia de la plataforma, con 122 millones de operaciones y jornadas que promediaron los 4 millones de transacciones diarias.

Este uso intensivo refleja cómo la digitalización del dinero es ya una realidad cotidiana para la mayoría de los ciudadanos.

Más allá de nuestras fronteras, 2025 marcó el inicio de la interoperabilidad europea. Gracias a los acuerdos con BANCOMAT Pay en Italia y MB WAY en Portugal, los usuarios ya pueden realizar envíos transfronterizos, una expansión que ya suma 69.400 operaciones y un valor de 5,7 millones de euros.

La llegada de Bizum Pay en 2026

El horizonte de 2026, año en el que Bizum cumple 10 años, está marcado por la transformación. El objetivo principal es conectar a más de 385 millones de personas en Europa, rompiendo definitivamente las barreras nacionales de los pagos inmediatos.

La gran novedad será el despliegue de Bizum Pay, la nueva cartera digital que busca unificar la experiencia de usuario y facilitar aún más los pagos en cualquier entorno.

Además, la compañía pondrá el foco en consolidar el pago presencial, permitiendo que el uso del móvil para pagar en tiendas físicas sea tan habitual como el envío de dinero entre particulares.

Con estos planes, Bizum no solo celebra una década de éxito, sino que se posiciona para liderar el estándar de pagos del sur de Europa.