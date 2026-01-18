El sector inmobiliario descarta una nueva burbuja: "No estamos, ni de lejos, en aquella situación"

El sector inmobiliario descarta una nueva burbuja y asegura que el aumento de la concesión de hipotecas responde al incremento del precio del alquiler y al déficit de vivienda, no a una expansión del crédito. Varios expertos coinciden en señalar las diferencias del contexto actual respecto a 2007 y 2008, pese a que los préstamos encadenan varios meses de máximos desde entonces y a que el Banco de España esté valorando límites a las hipotecas de riesgo. "No estamos, ni de lejos, en aquella situación", dice el profesor de finanzas de la UPF-BSM, David Igual, a la ACN. Las voces consultadas defienden que las entidades bancarias ahora son "muy rigurosas" en la concesión de crédito y en la mayoría de los casos no superan el 80% del valor del inmueble.

"Como los precios han crecido y la demanda ha crecido, se ha juntado todo de golpe y hace que la foto global, en conjunto, sea más impactante", resume el consejero delegado de Property Buyers, Enric Jiménez. El portavoz de la empresa dedicada a las valoraciones inmobiliarias asegura que los bancos "no están haciendo locuras ni están entrando en el juego inmobiliario del promotor", tal como ocurrió hace casi 20 años. "No se está especulando, los bancos no están jugando como jugaban", defiende.

"Categóricamente y de manera muy rotunda podemos decir que no estamos ante una burbuja inmobiliaria como la que vivimos en la anterior crisis", sentencia Igual. El profesor explica que las diferencias son "muy grandes" si se observan los volúmenes de crédito concedido y considera que hace prácticamente una década había una "carrera desenfrenada por el crédito" y la concesión a particulares se hacía "sin el rigor necesario".

Lección "aprendida"

Sobre esta cuestión, la vicedecana del Col·legi Notarial, Raquel Iglesias, considera que se ha aprendido la lección y que las entidades de crédito actualmente son "mucho más conservadoras y se aseguran mucho más la posibilidad de retorno" de las deudas. Los notarios aseguran que entre 2007 y 2025 el número de adquisiciones de vivienda ha aumentado un 126%, mientras que en el mismo periodo el porcentaje de escrituras de préstamos y créditos ha disminuido "sensiblemente", alrededor de un 26%.

Bloques de pisos en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat / FERRAN NADEU

En este sentido, el profesor de la UPF-BSM detalla que uno de los elementos "muy importantes" es el indicador denominado 'loan-to-value' (LTV), que relaciona la cantidad del préstamo con el valor del inmueble y no debería superar el 80%. Según explica, las entidades lo siguen de forma "muy estricta", cosa que no se hacía en el pasado. "A veces se habían llegado a conceder préstamos de incluso más del 100% del valor de un piso", compara. También señala lo que se conoce como 'debt to income' (DTI), la relación entre el importe de la cuota y los ingresos del hogar, que debería ser inferior al 30%.

Los expertos indican que actualmente el volumen de crédito hipotecario se sitúa entre el 30% y el 40% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la riqueza anual. En la época de la burbuja, el crédito total al sector privado había llegado a representar el 100% o, incluso, el 200%, es decir, que el volumen total era similar al PIB anual y, incluso, llegó a duplicarlo.

Limitar la concesión de hipotecas

Ahora bien, el Banco de España observa la situación con el "miedo" de 2007-2008 y a finales de año anunció que estudiaba límites a la concesión de hipotecas de riesgo con el objetivo de evitar una burbuja. Igual lo matiza y explica que la institución quiere aplicar "nuevos elementos de control", tal como ya se hace en otros países europeos. El profesor asegura que se ha demostrado que estos mecanismos dan "buenos resultados". "Todas las medidas que sean preventivas, que no restrinjan, aportan garantías y son buenos instrumentos, yo las veo favorablemente", dice.

Discrepan Iglesias y Jiménez. "Cuanto más se dificulte la financiación, más dificultades habrá para adquirir una vivienda por parte de los ciudadanos", afirma la portavoz de los notarios. "Es un tema de reacción, como lo que pasó con la dana en Valencia, ahora cada vez que llueve empiezan a sonar las alarmas y tenemos ese miedo", compara el consejero delegado de Property Buyers. "A veces ponemos la tirita antes de tener la herida", añade.

700.000 compraventas en 2025

Según los expertos consultados y a la espera de las cifras oficiales, 2025 cerró con unas 700.000 compraventas en todo el Estado, un 7,7% más que el año anterior (650.000), de las cuales entre 500.000 y 600.000 se compraron financiadas a través de una hipoteca. En cuanto a las hipotecas, en Catalunya, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la concesión sobre viviendas encadena dieciséis meses de crecimientos interanuales. La próxima semana el organismo publicará las cifras hasta noviembre y a finales de febrero se detallará el global de 2025.