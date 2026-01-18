La catalana Networkia se prepara para dar el salto a Lisboa

La empresa catalana Networkia Business Center, especializada en la gestión de oficinas flexibles y espacios de 'coworking', ha puesto el foco en Lisboa para su expansión internacional. Actualmente, la compañía prepara un estudio de mercado en la capital portuguesa con el objetivo de evaluar su potencial de crecimiento fuera de España. "Somos muy de Madrid y Barcelona, y en el entorno más cercano la ciudad que más se parece es Lisboa", argumenta Juan José Martínez Galera, fundador y CEO de Networkia. La firma busca replicar su modelo de éxito en España con un "edificio top, de grado A y en una ubicación prime", características que marcan su estrategia en el sector de las oficinas premium.

De concretarse la operación, Lisboa supondría la primera incursión internacional de Networkia, reforzaría su posición dentro del mercado ibérico y apuntaría hacia la capital portuguesa como su siguiente eje de crecimiento. No obstante, para este 2026, también analizan una posible operación "por la zona del eje Castellana, barrio de Salamanca", y otra en Barcelona, donde se plantean instalaciones en el área del 22@ que, en palabras de Martínez, "ha vuelto a la vida". El objetivo es que de las tres operaciones en estudio puedan cerrarse, «idealmente, dos y como mínimo una", con una superficie media de unos 3.000 metros cuadrados cada una. "No queremos afrontar más de dos operaciones al año porque buscamos seguir creciendo pero de forma controlada", reconoce el CEO. "Nuestro atractivo para negociar nuevos inmuebles es que hacemos contratos muy a largo plazo, que somos cumplidores impecables y que tenemos un 'background' magnífico".

Actualmente, Networkia gestiona 27.000 metros cuadrados en nueve centros repartidos entre Madrid y Barcelona, para dar servicio a pymes y especialmente a grandes multinacionales. El volumen de negocio en 2024 se situó en los 10 millones de euros y el ebitda en los 2,2 millones.

Más de lo previsto

En el año que acaba de cerrar, la empresa ha elevado su facturación hasta los 13 millones de euros, un millón más de lo previsto inicialmente, y el ebitda de 2025 ha superado los 3 millones con una plantilla de 48 trabajadores. Este año, sin firmar ningún proyecto nuevo, la proyección es facturar cerca de 16 millones, y el plan de expansión diseñado apunta a alcanzar los 18 millones en ingresos en 2027.

"No tenemos ningún fondo detrás, nadie nos marca el paso, y pretendemos seguir así, priorizamos la estabilidad de los equipos, el crecimiento controlado tanto financiero como de plantilla por encima de buscar la rentabilidad. No nos gusta poner más presión de la necesaria. Queremos seguir trabajando como lo estamos haciendo, para que la orientación siempre puede ser 100% al cliente", asegura el CEO de Networkia.

El pasado 1 de diciembre inauguraron un nuevo espacio de 2.250 metros cuadrados en la plaza Castilla de Madrid, en un edificio recién restaurado con fachada bioclimática y que cuenta con certificación LEED Gold, "un sello de garantía en sostenibilidad y eficiencia energética, que responde a la voluntad de crear Green Offices, algo que cada vez más es un requisito de las empresas". En el primer mes de actividad ya tenían comercializado el 32% del espacio y "las previsiones indican que se llegará al 100% de ocupación en verano".

Culligan y Duracell

El año pasado también sumaron a su portafolio un inmueble en Gran Via 633 de Barcelona, de 4.800 metros cuadrados, con una ocupación en sus primeros tres meses de actividad del 46%. Un inmueble que supone su quinto espacio en la capital catalana. Entre las empresas que ocupan este nuevo edificio se encuentran la estadounidense Culligan International, empresa de tratamiento de aguas, o la sede para España de la firma de baterías Duracell. En algunos casos, apunta Martínez, "son empresas que ya trabajaban con nosotros y necesitaban más espacio". En Madrid, los laboratorios Abbott o el grupo de ciberseguridad Akamai, que cotiza en el Nasdaq, son algunos de sus clientes más grandes. Además, la compañía acaba de actualizar los espacios en todos sus inmuebles.

Networkia nació en abril de 2012, en plena resaca del crac inmobiliario de 2008: el grupo donde trabajaba Martínez Galera, Trade Center Sant Cugat, se desintegró y cada socio tomó su propio camino. "Llevaba años acudiendo a la gran conferencia internacional del sector en Londres. Allí ya veía claro que el 'coworking' iba a despegar con fuerza tras la crisis -optimizar recursos según tu plan de negocio sería vital-, así que hipotequé mi casa, invertí todos mis ahorros, pedí dinero a la familia y créditos bancarios para reunir un millón de euros y arrancar", recuerda. Y no se equivocó: el sector sigue creciendo a doble dígito, "el dinamismo no decae y mantiene su ritmo imparable".