Fiscalidad
María Cristina Clemente Buendía, notaria, advierte sobre Bizum y Hacienda: “Documentar bien hoy evita sustos mañana”
La Agencia Tributaria pone el foco en los pagos electrónicos repetidos
María Cristina Clemente Buendía, notaria, lanza un aviso a quienes mandan bizums recurrentes: "El hecho imponible existe y se llama donación"
Enviar dinero por Bizum se ha vuelto tan cotidiano como pagar con tarjeta. Pero desde el 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria ha anunciado que reforzará el control sobre los pagos electrónicos periódicos, incluidas transferencias bancarias y Bizum, en busca de donaciones encubiertas o ingresos no declarados.
La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía advierte: “Aunque Hacienda haya matizado su postura, la normativa sobre el Impuesto de Donaciones y el IRPF no ha cambiado, y eso es lo que realmente importa”. Por eso, documentar bien cualquier ayuda económica entre familiares o particulares es más importante que nunca.
¿Qué controla Hacienda en los Bizum a partir de 2026?
A pesar de que en un primer momento se generó alarma, Hacienda ha aclarado que el foco está principalmente en autónomos, empresarios y profesionales. Sin embargo, esto no exime a los particulares de posibles revisiones si los movimientos de dinero muestran un patrón repetitivo.
Según explica Buendía, lo que busca Hacienda con el control de Bizum en 2026 no es tanto la cantidad puntual del envío (da igual si son 50 €, 100 € o 200 €), sino la frecuencia y el volumen acumulado. Es decir:
- ¿Le envías todos los meses 200 € a tu hijo para el alquiler?
- ¿Recibes pagos semanales por dar clases particulares?
- ¿Te hace tu padre una transferencia cada mes “como ayuda”?
Si no hay justificación o contrato que respalde ese movimiento, podría considerarse una donación encubierta (con obligación de tributar) o incluso ganancia patrimonial no justificada, lo que tendría consecuencias fiscales más graves.
No es un problema un Bizum puntual… pero sí los pagos periódicos
Desde Bizum Hacienda 2026, lo que se penaliza no es el uso de la herramienta, sino su uso sistemático sin documentación adecuada. Un pago puntual por una cena, un regalo o una compra compartida no genera problema alguno.
Pero si existe un flujo constante y sin justificación (por ejemplo, pagar cada mes parte de la hipoteca de un familiar o ayudar a un hijo económicamente), se debe formalizar correctamente. Esto puede hacerse mediante:
- Un documento privado de préstamo entre particulares
- Una donación notarial declarada
- Un contrato de prestación de servicios, si se trata de pagos por trabajos realizados
La vigilancia de Bizum por Hacienda en 2026 pone de manifiesto que la era digital exige también mayor control y responsabilidad en nuestras finanzas personales. Según la notaria María Cristina Clemente Buendía, “documentar bien hoy evita sustos mañana”. Por eso, aunque la tecnología facilite los pagos, la clave está en prever sus implicaciones fiscales, especialmente cuando se trata de ayudas periódicas entre familiares o ingresos no declarados.
