La 'magnífica' rentabilidad de la Seguridad Social según el economista Manuel Álvarez

El sistema de pensiones en España suele recibir quejas orientadas sobre todo al sostenimiento de las prestaciones en el futuro, así como la constante ampliación de la edad de jubilación. En este sentido, Manuel Álvarez, autor del libro 'Pensiones: La promesa rota' ha señalado la significativa rentabilidad que posee el sistema actual.

Un trabajador recibe una rentabilidad en función de sus aportaciones al sistema público de pensiones. En este caso, podríamos comparar la rentabilidad ofrecida por el sistema público, frente a la que se podría obtener, por ejemplo, mediante el ahorro en un depósito bancario.

La importancia de la TIR

Un concepto importante a tener en cuenta es la tasa interna de retorno (TIR), que se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de las contribuciones que un trabajador realiza durante su vida laboral con el valor presente de las pensiones. En otras palabras, dicha rentabilidad se encargaría de igualar lo que se recibe del sistema público de pensiones con lo que se ha aportado.

Para el cálculo de la rentabilidad, los profesionales hacen uso de los valores presentes desde el inicio de la vida laboral del trabajador. En este sentido, la TIR se considera una rentabilidad esperada, ya que al inicio de la carrera laboral siempre suelen surgir dudas con respecto a las futuras cotizaciones, la inflación, o incluso de la cuantía estimada por la pensión a recibir y la longevidad.

Una 'gran rentabilidad' del sistema

Lo que Álvarez señala es la alta rentabilidad que generaría el sistema, puesto que este nos proporcionaría una TIR global del 3,79%, una cifra que supera la rentabilidad máxima necesaria para garantizar su sostenibilidad, limitada por el crecimiento esperado del PIB con un 1,2%.

En este sentido, podría decirse que el trabajador, por cada euro que aporta al sistema, este le estaría devolviendo 1,28 euros. Básicamente, la Seguridad Social estaría devolviendo más en prestaciones de lo que recibiría con las contribuciones.

Manuel Álvarez señala la importancia de buscar un equilibro que reconozca el valor del esfuerzo colectivo que sostiene la Seguridad Social, como algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos. Con todo ello, nos anima a ser conscientes y formar parte de la reforma del sistema para así garantizar una viabilidad en el futuro, sobre todo con respecto a las próximas generaciones.