Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, avisa sobre el cambio en la jubilación anticipada: "Puede suponer un recorte de 400 euros"

El año ha arrancado con inquietud para miles de trabajadores que están planificando su jubilación. En los primeros días de enero, el simulador oficial de la Seguridad Social ha incorporado un aviso que ha pasado casi desapercibido para el gran público, pero que tiene consecuencias económicas muy relevantes. El mensaje informa de que desde el 1 de enero de 2026 deja de aplicarse el apartado segundo de la disposición transitoria 34, una norma clave en el cálculo de la jubilación anticipada voluntaria cuando la pensión supera el tope máximo.

El cambio, que ya se refleja en el simulador, puede suponer recortes mensuales de hasta 400 euros en determinados perfiles. Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y divulgador especializado, en un vídeo publicado recientemente en YouTube que ha despertado numerosas dudas entre los futuros jubilados.

Para qué se creó la disposición transitoria 34

La disposición transitoria 34 nació con un objetivo muy concreto: evitar que la jubilación anticipada voluntaria saliera “gratis” a quienes tenían bases reguladoras muy elevadas. Antes de esta norma, un trabajador con una base reguladora muy superior a la pensión máxima podía jubilarse dos años antes, sufrir un recorte teórico y, aun así, seguir cobrando el tope máximo, sin pérdida real de ingresos.

“El objeto principal de esta disposición es claro: penalizar a aquellos trabajadores que, jubilándose anticipadamente, no sufrirían ningún recorte en el importe de su pensión”, explica Muñoz Cuenca.

Para corregir ese efecto, la norma introdujo coeficientes reductores específicos aplicados directamente sobre la pensión máxima, garantizando que adelantar la jubilación tuviera consecuencias económicas reales.

El mensaje del simulador que ha encendido las alarmas

Desde principios de enero, el simulador de jubilación incluye un aviso que reconoce que los cálculos de determinadas jubilaciones anticipadas no son correctos mientras se adapta a los nuevos criterios. El mensaje señala expresamente que desde 2026 deja de ser aplicable el apartado segundo de la disposición transitoria 34.

No se trata de un error técnico puntual, sino de la antesala de un cambio normativo con impacto directo en la cuantía de la pensión.

Por qué deja de aplicarse la norma

La clave está en el propio texto legal. La disposición transitoria 34 establecía que sus coeficientes especiales solo se aplicarían mientras la evolución de la pensión máxima no absorbiera completamente el endurecimiento introducido en 2021. “El mensaje del simulador deja entrever que la Seguridad Social da por finalizado el periodo transitorio como consecuencia de la evolución de la pensión máxima”, señala el experto.

En la práctica, la Administración considera que ese umbral ya se ha alcanzado, lo que implica el fin anticipado de los coeficientes más suaves previstos en esta disposición.

Qué cambia en las jubilaciones anticipadas en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, en las jubilaciones anticipadas voluntarias cuya pensión supera el tope máximo:

Dejan de aplicarse los coeficientes específicos de la disposición transitoria 34

Se aplican los coeficientes reductores generales del artículo 208, directamente sobre la pensión máxima

El resultado es un salto importante en el porcentaje de recorte.

El ejemplo que explica el recorte de hasta 400 euros

Muñoz Cuenca lo ilustra con un caso muy claro. Un trabajador con 38 años cotizados que se jubila voluntariamente dos años antes y cuya pensión supera el máximo legal:

Con la disposición transitoria 34 , la reducción ronda el 9 % , dejando la pensión en torno a 3.054 euros mensuales.

, la reducción ronda el , dejando la pensión en torno a mensuales. Sin esa disposición, la reducción pasa al 21 %, situando la pensión alrededor de 2.654 euros.

“La eliminación de la disposición transitoria 34 a este trabajador le supondría un recorte de unos 400 euros al mes”, explica el funcionario. Una diferencia que, en términos anuales, supone varios miles de euros menos de ingresos.

No todos los trabajadores se verán afectados

Conviene aclarar un punto clave. La eliminación de la disposición transitoria 34 no afecta a todos los casos. El apartado tercero de la propia norma sigue vigente y mantiene los coeficientes anteriores en dos supuestos concretos:

Cuando la extinción del contrato se produjo antes del 1 de enero de 2022 , siempre que después no se haya vuelto a cotizar más de 12 meses .

, siempre que después no se haya vuelto a cotizar más de . Cuando la extinción se produce después, pero deriva de un ERE, convenio colectivo, acuerdo de empresa o procedimiento concursal aprobado antes de esa fecha.

En estos casos, no se aplican los coeficientes más duros del artículo 208.

La diferencia con la jubilación anticipada involuntaria

El contraste con la jubilación anticipada involuntaria es notable. En estos supuestos, la ley establece un sistema mucho más favorable:

Los coeficientes se aplican sobre la pensión teórica.

El tope máximo solo se reduce un 0,5 % por cada trimestre de anticipo.

En el mismo ejemplo, el recorte sería de apenas un 4 %, dejando la pensión en torno a 3.225 euros, muy lejos del ajuste que sufre la jubilación anticipada voluntaria.

Un cambio técnico que obliga a rehacer cálculos

El fin práctico de la disposición transitoria 34 no llega con una gran reforma ni con un anuncio político, sino con un aviso técnico detectado a comienzos de enero. Sin embargo, sus consecuencias son profundas para quienes estaban planificando jubilarse antes de tiempo con pensiones altas.

El mensaje es claro: a partir de 2026, la jubilación anticipada voluntaria será sensiblemente más cara, y quienes estén en ese escenario harían bien en revisar ahora, con calma y números en la mano, una decisión que hasta hace poco parecía segura.