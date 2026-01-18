Los aeropuertos de Lleida y Andorra-La Seu cierran el 2025 con récord de operaciones y pasajeros

Los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu d’Urgell han cerrado el 2025 con récords de actividad. La infraestructura aeroportuaria de Lleida ha terminado el ejercicio con un récord de 42.029 operaciones, un 50% más que el año anterior y encadenando tres años de subidas. El total de pasajeros se ha incrementado un 36% hasta los 53.848 usuarios, la tercera mejor cifra de la historia gracias a la consolidación de la actividad comercial. Por su parte, el aeródromo de los Pirineos ha registrado un nuevo récord anual con 19.160 viajeros (+18%), gracias a las conexiones regulares con Palma y Madrid. Desde 2019, los pasajeros en el aeropuerto de Andorra-La Seu casi se han multiplicado por cinco.

En total, 73.008 personas han hecho uso de estas infraestructuras gestionadas por la Generalitat, un 30% más que en 2024, mientras que el número de operaciones de vuelo se ha situado en 48.394 (+45%). Este crecimiento se explica principalmente por el aumento de la actividad en el aeropuerto de Lleida–Alguaire, que concentra la mayor parte de las operaciones y pasajeros, así como por la evolución positiva del aeropuerto de Andorra–La Seu d’Urgell, que continúa consolidando sus conexiones regulares.

Lleida atrae el mayor número de pasajeros en cinco años

La infraestructura leridana encadena tres años de crecimiento sostenido en las operaciones registradas y este 2025 ha logrado batir el anterior récord con un total de 42.207 movimientos. Así, esta cifra supera en 7.116 operaciones el segundo mejor registro histórico del año 2021 (35.091) y representa un aumento del 50% respecto a 2024, cuando se registraron 28.112.

En cuanto a los pasajeros, el aeropuerto de Lleida–Alguaire arrastra dos ejercicios de crecimiento por encima de los dos dígitos, tras el incremento del 27,4% en 2024 y del 36% en 2025. Durante el ejercicio, la infraestructura alcanzó el mejor resultado desde el estallido de la pandemia, aunque se mantuvo por debajo de los 54.792 de 2010 —año de su inauguración— y de los 58.614 de 2019.

Según el Departament de Territori, esta evolución positiva se ha visto impulsada, entre otros factores, por la consolidación de la actividad comercial y el incremento de la operativa. Durante el 2025 se ha mantenido la ruta de Air Nostrum con Palma, con frecuencias semanales (viernes, domingo y lunes), además de los vuelos regulares de verano a Ibiza y Maó.

El aeropuerto ha acogido la operativa del turoperador polaco Itaka, con vuelos procedentes de Polonia que aterrizaban cada viernes del 18 de enero al 21 de marzo. A lo largo de este año también se han iniciado vuelos chárter con origen en Catalunya, como un vuelo a El Cairo el pasado mes de septiembre, además de los chárteres vinculados a los desplazamientos de equipos deportivos, entre otras operativas.

De cara a este 2026, la principal novedad será el regreso de la compañía sueca Quality Travel, que volverá a ofrecer paquetes de esquí con vuelos procedentes de Noruega y Suecia durante los meses de febrero y marzo.

Andorra–La Seu multiplica los pasajeros

La infraestructura pirenaica ha disparado el número de usuarios en los últimos años y ha experimentado un crecimiento de pasajeros que casi multiplica por cinco el de 2019, cuando se contabilizaron 3.941. El incremento ha sido especialmente pronunciado en los últimos años, con un aumento del 72% en 2024 y del 18% en 2025, gracias a las conexiones regulares con Palma y Madrid, operadas dos días a la semana.

En cuanto a los movimientos, durante el ejercicio rozaron el récord histórico, pero se quedaron por debajo de las 6.846 operaciones de 2021.

De cara al 2026, está prevista una ampliación de las instalaciones con el objetivo de responder a la elevada demanda de espacios de hangar. Actualmente hay 19 hangares adjudicados, y los espacios disponibles ya están ocupados o en fase de construcción. El proyecto contempla la construcción de nueve hangares más.

Durante el 2025 también se ha alcanzado un acuerdo con los operadores de parapente de Organyà para compatibilizar su actividad con la del aeropuerto. La solución adoptada prevé la implantación del control aéreo a partir del verano de 2026.

Finalmente, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bombers de la Generalitat han iniciado los trabajos para la construcción de sus nuevas instalaciones en el aeropuerto, con la previsión de basar allí a 45 personas.