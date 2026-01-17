Rob Surgical inaugura su planta de producción del robot quirúrgico Bitrack en Barcelona

La empresa Rob Surgical ha inaugurado este viernes en el Prat de Llobregat (Barcelona) una planta con capacidad para producir al año entre 15 y 20 robots Bitrack, un androide quirúrgico diseñado para cirugía mínimamente invasiva.

Según ha informado este viernes la compañía en un comunicado, la inauguración de esta planta, con una superficie de 500 metros cuadrados, "marca el inicio de una nueva etapa industrial, orientada a integrar el proceso productivo del sistema Bitrack y acompañar su entrada al mercado una vez obtenido el sello comunitario de la Unión Europea".

En este sentido, la empresa tecnológica prevé en los próximos años una inversión de 50 millones de euros destinada al lanzamiento comercial del sistema Bitrack, la industrialización y la ampliación de prestaciones de la plataforma.

Además, Rob Surgical, que actualmente cuenta con 55 trabajadores, prevé alcanzar los 200 profesionales en un plazo de cinco años, con el objetivo de crear "empleo cualificado", ha asegurado la compañía con sede en Barcelona.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha encabezado hoy la inauguración de la nueva planta, en un acto que también ha contado con la presencia del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Igualmente, han asistido la alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, y el teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Juan Carlos Moreno, así como el director de Rob Surgical, Mario Ferradosa.