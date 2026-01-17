La Generalitat suma 5.491 pisos al parque público de alquiler en cinco años

La Generalitat de Catalunya ha adquirido 5.491 viviendas destinadas al parque público de alquiler entre 2021 y 2025, según datos de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), obtenidos por la agencia ACN a través de una solicitud de información pública. En los últimos cinco años, la AHC ha incorporado 3.071 viviendas mediante el mecanismo de tanteo y retracto, que se suman a un volumen similar al de los cinco años anteriores. Un 12% del total de inmuebles obtenidos en la última década no están en manos de inquilinos, bien porque están ocupados ilegalmente o porque se encuentran en proceso de adecuación. Además, desde 2021, Incasòl ha comprado otros 2.420 inmuebles por adquisición directa. Por otro lado, en la última década la Sareb ha cedido 894 viviendas a la Generalitat, de las cuales 606 se han destinado a alquiler social.

Así, la gran mayoría de los pisos adquiridos entre la aprobación del decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda de 2015 y el mes de octubre de 2025 por parte de la AHC se han obtenido mediante tanteo. Es decir, gracias al derecho preferente de la Generalitat para adquirir una vivienda cuando procede de un proceso de ejecución hipotecaria, cuando pertenece a un gran tenedor persona jurídica en una zona declarada mercado residencial tensionado o cuando proviene de una subasta administrativa o judicial. En concreto, la administración catalana ha logrado 5.807 viviendas por esta vía, a las que se suman otras 96 por retracto, es decir, el mismo mecanismo cuando la Generalitat detecta que tenía este derecho preferente y no fue notificada antes de la operación. En ese caso, puede revertir la compraventa y adquirir el inmueble.

De media, el coste de cada operación ha sido de 65.268 euros. En el caso del tanteo, el precio medio (64.886 euros) se sitúa ligeramente por debajo de la media, mientras que en el retracto es superior (88.383 euros).

De los 5.903 pisos adquiridos, un 88% (5.220) ya han sido entregados a inquilinos, y el resto se encuentra en diversas situaciones. La más frecuente es la ocupación ilegal con expediente judicial en trámite (379 casos, un 6,4% del total), mientras que buena parte del resto están en proceso de adecuación o rehabilitación y, en alrededor de un centenar de casos, en fase de adjudicación, regularización de los ocupantes o firma del contrato.

Las adquisiciones de la AHC se han llevado a cabo en casi una quinta parte de los municipios de Catalunya. Barcelona (404) y Terrassa (391) encabezan el ranking, seguidas de otras ciudades mayoritariamente metropolitanas y muy pobladas como Sabadell (294), Badalona (271) o L’Hospitalet de Llobregat (212). También se ha comprado un volumen destacado de viviendas en Tarragona (261), Salt (221) o Lleida (197).

Por comarcas, el Vallès Occidental y el Barcelonès superan el millar de viviendas cada una y concentran más de un tercio del total, seguidas por el Gironès y el Tarragonès, con más de 350 cada una.

Adquisiciones a Inmocaixa

Además de los 5.903 inmuebles obtenidos por la AHC mediante tanteo y retracto, entre 2021 y 2025 Incasòl ha adquirido otros 2.420 inmuebles en distintos lotes mediante compra directa. El último de ellos, el cuarto procedente de Inmocaixa, fue anunciado el pasado 26 de noviembre y está formado por 1.064 pisos. De hecho, ocho de cada diez viviendas obtenidas por la Generalitat por esta vía procedían de la empresa inmobiliaria vinculada a CaixaBank. Barcelona, Lleida o Vilanova i la Geltrú son algunos de los municipios donde se concentran más inmuebles recibidos por Incasòl en el último lustro.

894 inmuebles de la Sareb cedidos

Por otro lado, también en la última década, la Sareb ha cedido a la Generalitat 894 inmuebles, de los cuales 606 se han destinado al alquiler social con fecha de abril de 2025. Son datos facilitados por el Departament de Territori este pasado mes de diciembre en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita de la diputada de Junts Glòria Freixa. Las cifras se conocieron semanas después de que el presidente del Govern, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firmaran el 17 de octubre un protocolo para ceder a la Generalitat la gestión de 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Sareb.

De las cesiones formalizadas hasta ahora, el Vallès Occidental (187), el Barcelonès (116) y el Gironès (109) concentran casi la mitad de los inmuebles, seguidos por el Baix Llobregat (88) y el Vallès Oriental (73). Los datos recogen un número especialmente elevado de cesiones en 2015, 2016 y 2018, y especifican que entre 2019 y 2022 no se produjo ninguna.

En cuanto a las 606 viviendas ya destinadas a alquiler social procedentes de la Sareb, la distribución comarcal es muy similar, con el Vallès Occidental (130) y el Barcelonès (75) al frente de un ranking que abarca 26 comarcas.