Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería que cierra: "No hay personal preparado hoy en día"

Francisco Ruiz tiene 67 años y el próximo mes de febrero se cumplirá un año del cierre de una de las ferreterías más emblemáticas de Córdoba, la ferretería Moreno Ruiz, una de las herederas de comercial Larrea, donde él inició su andadura en 1973 como aprendiz cuando apenas tenía 14 años. "En esa época, si no valías para estudiar, tu padre te cogía de la oreja y te ponías a trabajar", recuerda; "entonces podía uno buscar empleo donde quisiera". Estuvo cuatro años aprendiendo el oficio y luego le hicieron un contrato fijo de dependiente.

En 1990, cuando Larrea traspasó el negocio, su socio y él se lo quedaron y más tarde cambiaron de local. "Hace cinco años, él se jubiló y yo seguí solo". Tiene dos hijos, uno Guardia Civil y otro bombero, así que no hubo relevo en la familia y tampoco fuera de ella. "Estuve un año más, hasta los 66, a ver si encontraba alguien porque este era un negocio montado y próspero", señala. Uno de sus clientes más fuertes desde hace cinco décadas, "fiel, fijo y sin problemas de pago", aclara, es la Brigada Guzmán el Bueno, que ha adquirido mucho material en su ferretería. Con la llegada de la Base Logística del Ejército, no duda que las perspectivas habrían mejorado. "Al final, tuve que cerrar porque hubo algunos interesados, preguntaron, pero no conocían el negocio y aunque me comprometí a estar un año con ellos ayudándoles, no cuajó nada", explica.

Francisco Ruiz, en el interior del local, que ahora está en venta. / AJ González

Una ferretería no es un negocio fácil y menos en un local de más de 190 metros cuadrados cargado de mercancías muy diversas. "Requiere mucha especialización, hay miles de referencias, cada día entran cosas nuevas y hay que estar al día", explica, "nuestra filosofía con el cliente siempre ha sido la atención directa y cercana y el asesoramiento para dar a cada persona lo que necesita". Sin embargo, cree que "no hay personal preparado hoy en día". Él lo aprendió todo trabajando con sus compañeros, en el día a día. "Esto no se aprende en un libro y, además, te tiene que gustar". Ahora, el local está en venta.