¿Qué podemos aprender de la destitución de Xabi Alonso?

El fútbol es ante todo pasión. La maravillosa pasión que hace que nos convirtamos en niños, disfrutando a lo loco, cuando gana el club de nuestros amores y que también nos llevemos una pataleta infantil cuando cae estrepitosamente. Pero también la pasión como riesgo de no aprender (si entendemos aprender como ser consciente para ser más competente) si se produce la destitución de un entrenador como Xabi Alonso tras la final de la Supercopa de España, sea aliado o rival. Para poner remedio a la situación, propongo siete claves para aprender en cabeza ajena de la salida del técnico tolosarra.

1. El fútbol es de los jugadores, las organizaciones salen adelante o se hunden en función del talento de que disponen. Esto no conviene olvidarlo nunca. La clave es dar al talento, ya sea en el balompié o en las empresas, no lo que desean, sino lo que realmente necesitan. Y eso en la práctica no es nada fácil.

2. La famosa gestión de egos, que en el management llamamos síndrome de Apolo (de las estrellas individuales), es más compleja de lo que puede parecer. Los futbolistas de élite solo suelen respetar a quienes han sido como ellos (Pelé, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane); el resto de los entrenadores se lo tienen que ganar con el sudor de su frente. Es lo que se denomina liderazgo inspirador, en el que el ejemplo no «hace al líder»; ES el líder.

3. En los clubs hay un triple liderazgo: el del presidente, el del entrenador y el del capitán. Y los tres deben estar alineados. En las empresas hay accionistas, directivos y profesionales. El éxito es alinear las 3 P: profit (beneficio, para el accionista), power (el poder de los directivos) y people (la satisfacción del talento). Se trata de un equilibrio sumamente inestable. Recuerdo a un CEO de Desigual, con el lema Fun & profit, que decía: «Yo me ocupo del equilibrio (&) entre la rentabilidad y pasarlo bien».

4. Un equipo no es cualquier conjunto humano, sino un grupo que genera sinergias. En el caso de un equipo de alto rendimiento, megasinergias: la suma es mucho más que cada uno por separado. Es la magia del fútbol y de las empresas. El Real Madrid de Xabi Alonso, con una plantilla que vale 1.350 millones de euros (datos ofrecidos por de Transfermarkt) ha empatado esta temporada contra el Girona (146,5 millones), el Elche (101 millones) y el Rayo Vallecano (97 millones). El talento también es compromiso y sobre todo equipo.

5. El vestuario (el clima laboral, el ambiente de trabajo) determina los resultados en más del 50% de los casos. La soberbia penaliza; la tristeza debilita. Un entrenador (un directivo, en el caso de las empresas) ha de ser un termómetro y un barómetro de su gente y su confianza.

6. En el Real Madrid hay actualmente un problema de fichajes (selección de talento) y de lesionados (lo que en el mundo de las organizaciones llamaríamos absentismo, ya sea por enfermedad o por somatización). Media plantilla del equipo blanco ha sufrido o está sufriendo bajas laborales, lo que no puede ser fruto de la mera casualidad. Cuando el jefe es un GeFe (es decir, un generador de felicidad), los profesionales son el 37% más productivos y el triple de creativos.

7. La gota que ha colmado el vaso, al menos para Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid -que no juega en el campo, pero decide en los despachos-, ha sido el ADN del club del Santiago Bernabéu, lo que él llamaría «su grandeza». En la Supercopa de España los merengues jugaron a «equipo pequeño», a defenderse como pudieron, esperando un fogonazo de Vinicius Júnior o de Fede Valverde. Nada que ver con el rock & roll (es decir, ganar con espectáculo, de forma rotunda) que se prometía con la llegada del coach del Bayer Leverkusen, ganador del triplete en Alemania (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania).

Talento, empatía, equipo, liderazgo, clima, cultura, absentismo… grandes palabras que solo tienen sentido cuando se aplican de verdad. Si no, no son más que puro postureo.

Estas siete claves se resumen en una: los resultados son básicamente cualitativos. Xabi Alonso ha dirigido 34 partidos con el Real Madrid, con 24 victorias (71%) y 4 empates. Los mismos guarismos que Hansi Flick en sus primeros 34 encuentros al frente del FC Barcelona. Sin embargo, la media docena de derrotas del equipo blanco han sido ante el PSG (4-0 en el Mundial de clubs), el Atlético de Madrid (5-2), el Liverpool en Anfield, en casa frente al Manchester City y el Celta de Vigo, y la final de la Supercopa contra el FC Barcelona (3-2) en Yeda (Arabia Saudí). El fútbol, como la vida, es un estado de ánimo. Para un club que no está acostumbrado, es demasiado dolor.