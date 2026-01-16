Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026: la Seguridad Social actualiza la tabla con las nuevas cuantías

El Ingreso Mínimo Vital, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está diseñado para garantizar un nivel mínimo de renta a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

En 2026, el IMV se revaloriza de nuevo conforme a la normativa vigente, en línea con la actualización de las pensiones y otras prestaciones no contributivas.

¿Cuánto se cobra por el IMV en 2026?

El IMV no es una cantidad fija. Funciona como una renta garantizada: la Seguridad Social establece un umbral mínimo según la composición del hogar y paga la diferencia entre ese umbral y los ingresos reales del beneficiario.

Foto de una madre paseando con sus tres hijos en el barrio del Remei de Vic. / Zowy Voeten - EPC - Archivo

Estas son las cuantías de referencia aproximadas para 2026, ya con la revalorización aplicada:

Unidad de convivencia Renta garantizada mensual (2026) Un adulto unos 735€ Un adulto + 1 menor unos 955€ Un adulto + 2 menores unos 1.175€ Un adulto + 3 menores unos 1.395€ Un adulto + 4 o más menores unos 1.615€ Dos adultos unos 955€ Dos adultos + 2 menores unos 1.395€

A estas cantidades se pueden sumar complementos, especialmente el complemento de ayuda a la infancia, que se concede por cada menor a cargo y que es clave para que algunos hogares alcancen o superen los 1.500 euros al mes.

¿Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

Pueden solicitar el IMV las personas que cumplan estos requisitos básicos:

Residencia legal y efectiva en España durante al menos el último año (con excepciones).

durante al menos el último año (con excepciones). Situación de vulnerabilidad económica , es decir, ingresos y patrimonio por debajo de los límites fijados.

, es decir, ingresos y patrimonio por debajo de los límites fijados. Tener entre 23 y 65 años, o ser mayor de edad con menores a cargo.

o ser mayor de edad con menores a cargo. Haber solicitado previamente otras prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

El IMV puede cobrarse estando solo, en pareja o con hijos, y también en hogares monoparentales, que cuentan con cuantías más elevadas.

¿Cuántas personas cobran hoy el IMV?

Según los últimos datos oficiales, el Ingreso Mínimo Vital llega ya a cerca de 800.000 hogares en España, lo que supone más de 2,3 millones de personas, de las cuales alrededor de un millón son menores. La cuantía media ronda los 500 euros mensuales por hogar, aunque varía mucho según el tipo de familia.

Aun así, son muchos los ciudadanos que dudan si tienen derecho al IMV. Para saberlo, y cuánto se podría cobrar en 2026, la Seguridad Social recomienda usar el simulador oficial disponible en su web o presentar directamente la solicitud ante el INSS.

En un contexto de inflación todavía elevada y con tasas de pobreza que siguen afectando a millones de hogares, el IMV continúa siendo una pieza clave del escudo social en España.