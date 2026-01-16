La sanidad insta a innovar para salvar más vidas y reducir costes

«La innovación salva vidas». Con esta frase abrió Alberto González, periodista de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, la inauguración de la primera edición del Foro de Innovación en Sanidad, organizado el 27 de noviembre. «Y no solo salva vidas, también ahorra costes de forma masiva. Cada euro invertido en sanidad tiene una clara mejora en la salud, pero también en la economía», detalló en el Living Lab de la sede barcelonesa de NTT Data, donde se reunió la vanguardia en la innovación médica catalana en una cita patrocinada por GSK, Roche Farma y Quibim.

El evento tuvo la innovación como bandera. Como detalló en su bienvenida Manuel Martorana, responsable de Tecnología Digital de NTT Data España, «innovar significa avanzar a un sistema más preventivo, conectado y humano». Bajo esta premisa, el foro sirvió para reflexionar sobre el sector de la salud —imprescindible para la economía de Catalunya, con más de 1.500 empresas, cerca de 100 centros de investigación y un impacto económico aproximado al 8% del PIB— a través de mesas redondas, debates y entrevistas.

Medicina personalizada y de precisión

La medicina personalizada y de precisión fue la protagonista de la primera mesa de expertos: Medicina personalizada e innovación en salud. Como la definió Federico Plaza, director de Relaciones Corporativas y de Asuntos Públicos de Roche Farma, se trata de aquella medicina que usa herramientas de la medicina genómica y la ciencia de datos para abordar la enfermedad de forma totalmente individualizada: «La mejor enfermedad es la que prevenimos. O, al menos, la que podemos predecir. La medicina personalizada de precisión nos lo permite».

Anna Forment, directora de Medicina de Precisión de NTT Data, añadió que la salud personalizada no se debe solo entender como salud individual, sino también como salud comunitaria. Gracias a la recopilación de datos de pacientes, «se pueden dibujar los patrones evolutivos de una enfermedad y de la salud poblacional, lo que permite tener un retrato real de la salud».

«Estos avances se han logrado en gran parte por datos que son públicos», complementó Benedetta Bolognesi, Deputy Director for Precision Medicine del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Sin embargo, «en bases de datos públicas, eso sí, lo que falta son informaciones con estudios negativos, que no siempre son públicos. Por eso es necesario colaborar con farmacéuticas».

Cuanta más información, mejor

La comunidad catalana cuenta con más de 1.500 empresas y un centenar de centros de investigación, con un impacto del 8% del PIB. Los expertos afirman que es viable fomentar la transferencia de conocimiento al sistema de salud de una manera sostenible.

Plaza se sumó a su argumento, añadiendo que la tasa de fracaso del sector farmacéutico es carísima para la sociedad y que la colaboración público-privada deberían ayudar a reducir costes y mejorar las expectativas de éxito. Algo clave teniendo en cuenta que «Catalunya es un entorno muy bueno para crear procesos médicos integradores gracias a sus redes hospitalarias, sanitarias y empresariales, que son muy potentes», complementó Joaquín Chamorro, director ejecutivo regional noreste de Sanitas, con un elogio al ecosistema de salud catalán.

Tecnologías emergentes e IA

La jornada también puso el foco en tecnologías emergentes en salud. Por ejemplo, aquellas propiciadas por el auge de la IA y la ciencia de datos, como las soluciones que Quibim ya ha lanzado al mercado: «Hay datos que el ojo humano no ve, pero la IA sí. Nosotros tenemos soluciones en el mercado que definen algoritmos para diferentes órganos del cuerpo —actualmente, próstata, cerebro e hígado— y que sirven de apoyo al profesional, para detectar lesiones clínicamente significativas de forma visual en órganos sumamente complejos», explicó Josep Hortigüela, vicepresidente sénior de Calidad y Asuntos Regulatorios de Quibim.

Pero para que esta innovación tenga impacto en los servicios sanitarios, también hacen falta mejoras. Como detalló Lluís Blanch, coordinador de la Plataforma de Itemas-ISCIII, «en Catalunya somos muy buenos con la investigación, pero la innovación es un tema pendiente. Tenemos que fomentar la transferencia de conocimiento. El conocimiento generado aquí debe industrializarse aquí, el fracaso de las spin-off de investigadores debe reducirse del 90% al 60%».

Coincidió Rafael Navajo, director de Innovación y Desarrollo de Negocio del Institut de Recerca del Vall d'Hebron-VHIR, señalando, de nuevo, la importancia de la colaboración público-privada: «La empresa asegura la sostenibilidad de la investigación. Se deben promover acuerdos win-win: que institutos comercialicen su investigación a través de empresas que entiendan el mercado y garanticen el retorno a instituciones e investigadores».

Felip Miralles, director de Tecnologías de Salutde Eurecat ymoderador de la segunda mesa de expertos; Lluís Blanch, coordinador de la Plataforma Itemas-ISCIII; Rafael Navajo, director de Innovación y Desarrollo de Negocio del Institut de Recerca del Vall d'Hebron; Josep Hortigüela, vicepresidente sénior de Calidad y Asuntos Regulatorios de Quibim, y Carlos Sisternas, consejero técnico de Fenin Catalunya. / Maite Cruz

Hortigüela reclamó más confianza en las empresas start-up y spin-off. «Si no se ayuda a las empresas en fases primerizas, los productos mueren», argumentó, para mencionar a continuación «la estricta regulación de los productos sanitarios», que, «aunque es necesaria, también se debe ser crítico», ya que «la regulación da seguridad al paciente, pero un exceso de exigencia en algunos aspectos también hace que se pierdan oportunidades y competencias frente a otros mercados».

«Las empresas pequeñas deben batallar regulaciones muy complejas», apuntó en remolque Carlos Sisternas, consejero técnico de Fenin Catalunya. «Se prevé que muchos productos desaparezcan del mercado porque los esfuerzos económicos y técnicos no son sostenibles para la empresa —continuó—, y, al final, quien más sufre en este proceso es el cliente, porque si la empresa falla, hay un producto que podría salvar y mejorar vidas que se dejará de hacer».

«Nos debemos a los pacientes, y por eso tenemos que ser capaces de trasladar la investigación e innovación al sistema de manera sostenible, porque si somos un motor económico, ayudaremos a los pacientes», dijo el moderador Felip Miralles, director de Tecnologías de Salud de Eurecat, cerrando la segunda mesa de expertos.

Visión humana de la innovación

La última mesa de expertos exploró un tema de candente actualidad: Salud mental y fragilidad, retos del sistema sanitario. La primera intervención, que corrió a cargo de Diego Palao, director de Salut Mental en la Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, fue con una distinción terminológica: «La enfermedad mental y la salud mental no son lo mismo. Una persona con enfermedad mental puede estar sana. Sin embargo, lo que colapsa el sistema y requiere de innovación es la salud mental. Allí donde no llegamos por falta de tiempo y recursos, lo hace la innovación».

Marta S. Bret, directora de WeMind Cluster, también defendió la innovación como solución al colapso del sistema. Sin embargo, apuntó la necesidad de la perspectiva humanística en el progreso: «La tecnología da soluciones para llegar a toda la población, pero no sustituye el tratamiento personal. La IA ayuda a la teleasistencia, pero para mejorar el tiempo de prevención o de respuesta, no para ahorrar en la conexión social».

De izquierda a derecha, Laia Arnal, directora del Pacte Nacional de Salut Mental impulsado por la Generalitat de Catalunyay moderadora de la tercera mesa de expertos organizada durante el encuentro; Sira Aguiló, jefa de la sección de urgencias en la sede Plató del Hospital Clínic de Barcelona; Diego Palao, director de Salut Mental de la Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, y Marta S.Bret, directora del centro de innovación WeMind Cluster. / Maite Cruz

Por su parte, Laia Arnal, directora del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya y moderadora del último bloque del encuentro, visibilizó la necesidad de incluir la innovación en todo el ecosistema sanitario para más eficiencia y mayor bienestar del paciente: «Aquello que se puede hacer en casa y en la escuela no debería hacerse en el ambulatorio, y aquello que se puede hacer en el ambulatorio no hace falta que se haga en el hospital», argumentó.

Aunque todos los participantes coincidieron en la innovación como elemento indispensable para tener una sanidad moderna que se ajuste a las necesidades específicas de los ciudadanos, Sira Aguiló, jefa de urgencias del Hospital Clínic, pidió más amplitud de miras para garantizar que la investigación incluya a todos los sectores de la sociedad: «La longevidad nos ha pillado a todos por sorpresa. No tenemos datos ni recursos para tratar su complejidad, y aun así no hay investigación que tenga personas de más de 75 años como protagonistas».