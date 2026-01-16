Rob Surgical inaugura en el Prat su nueva fábrica para impulsar la producción industrial del robot quirúrgico Bitrack

Resulta que la planta situada en el Prat de Llobregat (Barcelona) que, allá por el 2023, ultimaba la salida al mercado del octavo robot quirúrgico europeo, se ha quedado pequeña. Por ello, Rob Surgical, empresa catalana que nació en 2012 como una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) impulsora de Bitrack (nombre de ese robot), ha inaugurado hoy una nueva fábrica de 500 m² con una capacidad productiva inicial de entre 15 y 20 robots al año. Esta instalación marca el inicio de la producción en serie del Bitrack y el comienzo de una nueva fase industrial orientada a acelerar su entrada en el mercado europeo.

Tal y como explica Rob Surgical en un comunicado, tras años de desarrollo tecnológico y validación clínica junto a cirujanos y centros hospitalarios, el sistema se encuentra en la fase final de obtención del marcado CE, un requisito indispensable para su fabricación y comercialización en España y en toda la Unión Europea. Una vez obtenido este sello de conformidad, la compañía dará inicio a la venta del robot.

50 millones de inversión para crecer

La start-up, que desde 2019 es mayoritariamente controlada por Scranton Enterprises —vehículo de inversión vinculado a directivos y exdirectivos del grupo Grífols y accionista de empresas catalanas emblemáticas como Juvé & Camps, Aigües de Vilajuïga y el Club Joventut Badalona—, lleva más de 20 millones levantados hasta la fecha.

Stand en el 4YFN four years for now startup de Rob Surgical (2024) / FERRAN NADEU

En el acto de hoy, se ha anunciado además una inversión prevista de 50 millones de euros en los próximos años para apoyar el lanzamiento comercial del sistema, ampliar sus prestaciones y expandir su cartera de instrumentos. Con estos recursos, Rob Surgical pasará de los actuales 55 empleados a unos 200 en un plazo de cinco años.

La inauguración ha contado con la asistencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; y representantes del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, como la alcaldesa Alba Bou y el teniente de alcalde de Desarrollo Económico Juan Carlos Moreno.

Un robot para operar con precisión

Pero, un robot, ¿de qué? Pues su especialidad será la cirugía mínimamenteinvasiva, con un enfoque particular en procedimientos de tejidos blandos del abdomen, lo que incluye intervenciones de urología, ginecología y gastroenterología. Su arquitectura abierta y flexible facilita su integración en quirófanos existentes y permite realizar cirugías híbridas combinando técnicas manuales y robóticas, reduciendo tiempos y costes.

Fotos de los fundadores de Rob Surgical, Jaume Amat (al frente), Alícia Casals y Josep Amat. / Anna Mas Talens

El sistema ya ha sido probado con éxito en cirugías de urología en pacientes del Hospital Clínic de Barcelona desde junio de 2023, y continúa la expansión de sus indicaciones clínicas.

Democratizar la robótica quirúrgica

Lo cierto es que el mercado de robots quirúrgicos de última generación es uno altamente concentrado, que supera los 13 mil millones de dólares en todo el mundo y que tiene una base de robots instalados en el rango de 10,000 unidades, según traslada Rob Surgical.

Esto se explica por su elevado coste de entrada, y porque, "con los sistemas actuales, cuando un hospital planifica una cirugía con robot la hace toda con él, tanto las partes donde tiene sentido como aquellas donde no aporta un valor diferencial. Esto hace que la robótica sea lenta, cara e inflexible. Además, ha motivado que este tipo de operaciones se hayan quedado atrapadas en la punta de la pirámide: en hospitales y cirujanos de referencia y operaciones de gran complejidad" explicaba el CEO de Rob Surgical, Jaume Amat, a El Periódico.

Entre los existentes en el mercado, el robot Da Vinci, desarrollado por Intuitive Surgical (Silicon Valley) y lanzado al mercado en 1999, sigue siendo el sistema más implantado mundialmente y domina ampliamente este segmento. Para hacerse una idea, hoy hay menos de 20 Da Vinci en los hospitales españoles, del total casi 200 robots quirúrgicos que hay en España. De hecho, Da Vinci es el germen de Bitrack, que surgió al querer mejorar las carencias del Da Vinci y con el que aspiran a universalizar y democratizar la cirugía de precisión.