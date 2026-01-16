Ascienden a 64 los jabalíes muertos por peste porcina en la 'zona cero' del brote

La conselleria de Agricultura ha confirmado este viernes cuatro nuevos casos de jabalíes infectados por la peste porcina africana (PPA), hallados en el perímetro de Collserola donde se detectó el primer contagio hace mes y medio. Ascienden así a 64 el total de animales salvajes muertos por el virus y que han podido acreditar las autoridades desplegadas en la zona. Los casos los ha confirmado el laboratorio dependiente del Ministerio de Agricultura, ubicado en Madrid.

Desde el departamento liderado por Óscar Ordeig han insistido en que el brote sigue circunscrito a los seis quilómetros a la redonda donde se localizó el primer positivo y que no existe, por el momento, ningún contagio en las granjas de cerdos próximas. Con el fin de minimizar los contagios, la Generalitat mantiene las restricciones de movilidad en las zonas rurales.

La crisis sanitaria abierta por el brote de PPA se inició el pasado 28 de noviembre de 2025. Desde entonces hay un despliegue de efectivos de distintos cuerpos de seguridad y agentes rurales para evitar que los contagios desborden Collserola y amenacen a la industria porcina. Durante el primer mes de crisis, las empresas del sector calculan unas pérdidas acumuladas de 62 millones de euros, siendo las empresas exportadoras las más perjudicadas.

En paralelo a las medidas de prevención, el Govern ha impulsado la Taula del Senglar de Catalunya, un órgano que funcionará como mesa técnica y estratégica de coordinación para lograr reducir la población de jabalíes de Catalunya a la mitad. Forman parte de ella representantes de los departamentos de Agricultura, Territori e Interior de la Generalitat, administraciones locales afectadas por la sobrepoblación de esta especie, representantes de los cuerpos de seguridad (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil), así como miembros de entidades cinegéticas, del sector ganadero y agrario y expertos científicos y veterinarios.

El sector primario catalán está viviendo unos meses complicados, lastrado por tres crisis sanitarias simultáneas. Por un lado, está la peste porcina africana, localizada en Collserola pero que ha condicionado las exportaciones de marrano catalán al extranjero. Por el otro, un foco de gripe aviar en la provincia de Lleida que ya ha obligado a sacrificar a miles de pollos de granja. Y, tercero, un foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afecta a las vacas de Girona y que no acaba de remitir.