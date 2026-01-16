La OCU denuncia: los precios de varios servicios y algunos alimentos aumentan hasta un 10%
La letra pequeña del IPC castiga con dureza a la luz, los seguros y el transporte
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en un comunicado que la "inflación real" para muchas familias está muy por encima del 2,9% oficial con que cerró en 2025, y ha reclamado medidas de ayuda, especialmente para los hogares más vulnerables.
Además del incremento del IPC general (2,9%), la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%, lo que indica, según OCU, que el problema no se limita a los alimentos y la energía.
En concreto, la organización de consumidores destaca algunas de las subidas como la luz (12,6%), transporte combinado de pasajeros (26,7%), seguro privado de salud (10,4%) y de vehículos (8,8%) y la tasa de basuras, que se incrementó un 30,3% interanual.
Subidas acentuadas
Con respecto a los alimentos, el precio también se ha encarecido con subidas acentuadas que superan con creces el 5%, como los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%), el café (+16,3%) o el aceite de girasol (+9,7%). "Esto refleja que la inflación ha golpeado especialmente a productos frescos y servicios esenciales", según OCU.
"Estas subidas no son anecdóticas", ha criticado la organización en el comunicado, a la vez que ha reclamado una serie de medidas como favorecer la competencia entre las empresas de transporte y recuperar las ayudas en lo público, transparencia en las tarifas eléctricas, facilitar tablas informativas sobre la evolución del coste de los seguros, revisión de la tasa de basuras y la reducción del IVA.
