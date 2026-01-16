Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLluvia CatalunyaComunicado Julio IglesiasJulio IglesiasArbeloaBarçaRecibo luzEmbalses CatalunyaDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

La OCU denuncia: los precios de varios servicios y algunos alimentos aumentan hasta un 10%

La letra pequeña del IPC castiga con dureza a la luz, los seguros y el transporte

Alimentos frescos en un mercado.

Alimentos frescos en un mercado. / Efe / Juanjo Martén

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en un comunicado que la "inflación real" para muchas familias está muy por encima del 2,9% oficial con que cerró en 2025, y ha reclamado medidas de ayuda, especialmente para los hogares más vulnerables.

Además del incremento del IPC general (2,9%), la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%, lo que indica, según OCU, que el problema no se limita a los alimentos y la energía.

En concreto, la organización de consumidores destaca algunas de las subidas como la luz (12,6%), transporte combinado de pasajeros (26,7%), seguro privado de salud (10,4%) y de vehículos (8,8%) y la tasa de basuras, que se incrementó un 30,3% interanual.

Subidas acentuadas

Con respecto a los alimentos, el precio también se ha encarecido con subidas acentuadas que superan con creces el 5%, como los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%), el café (+16,3%) o el aceite de girasol (+9,7%). "Esto refleja que la inflación ha golpeado especialmente a productos frescos y servicios esenciales", según OCU.

"Estas subidas no son anecdóticas", ha criticado la organización en el comunicado, a la vez que ha reclamado una serie de medidas como favorecer la competencia entre las empresas de transporte y recuperar las ayudas en lo público, transparencia en las tarifas eléctricas, facilitar tablas informativas sobre la evolución del coste de los seguros, revisión de la tasa de basuras y la reducción del IVA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
  2. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  3. El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
  4. Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
  5. Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
  6. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  7. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  8. Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional

Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026: la Seguridad Social actualiza la tabla con las nuevas cuantías

Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026: la Seguridad Social actualiza la tabla con las nuevas cuantías

De la política, ¿se sale?

De la política, ¿se sale?

La OCU denuncia: los precios de varios servicios y algunos alimentos aumentan hasta un 10%

La OCU denuncia: los precios de varios servicios y algunos alimentos aumentan hasta un 10%

Al-Attiyah fulmina el sueño de Nani Roma y sentencia el Dakar

Al-Attiyah fulmina el sueño de Nani Roma y sentencia el Dakar

El mensaje póstumo de la 'influencer' Sara Bennett de 39 años: "Me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento"

El mensaje póstumo de la 'influencer' Sara Bennett de 39 años: "Me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento"

Telecinco pone fecha de estreno a 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción: sinopsis y reparto completo de la serie

Telecinco pone fecha de estreno a 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción: sinopsis y reparto completo de la serie

Mercosur saldrá caro a la UE

Mercosur saldrá caro a la UE

MAPA | Estas son las ciudades de la segunda corona de Barcelona que tendrán descuentos por la T-Social

MAPA | Estas son las ciudades de la segunda corona de Barcelona que tendrán descuentos por la T-Social