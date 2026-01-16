Sílvia Paneque sobre la nueva empresa mixta de Rodalies: "No prometemos milagros, pero sí trabajo y dedicación"

La sala de mapas de la séptima planta de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sido el escenario este viernes, a las 10.59 horas, de la firma ante notario de la constitución de la nueva empresa de Rodalies. También del nombramiento de los nueve miembros del consejo de administración, que poco después han celebrado la primera reunión. La consellera y ahora también presidenta de la recién creada sociedad mercantil estatal, con mayoría de Renfe (50,1%) frente al Govern (49,9%), Sílvia Paneque, ha sido clara: "No prometemos milagros, pero sí trabajo y dedicación".

Además de Paneque estaban los cuatro miembros elegidos por Renfe y los cuatro de la Generalitat, entre ellos el consejero delegado de la nueva Rodalies de Catalunya y hasta ahora director de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Òscar Playà, el único de todos ellos que se dedicará exclusivamente a "mejorar la fiabilidad, información e incidencias del día a día de los trenes", se ha encargado a si misma la consellera. Estará físicamente en el mismo edificio, en la avenida de Tarradellas, frente a Sants, con el objetivo de ir construyendo una estructura que no funcionará como tal por lo menos hasta el 2027, pendientes de los permisos pertinentes.

La consellera Sílvia Paneque y el presidente de Renfe se dan la mano tras la firma de la constitución de la empresa Rodalies de Catalunya. / Manu Mitru

Un camino largo y arduo

El camino hasta la firma ha sido largo y arduo. La consellera lo ha situado en 2010, con el inicio del traspaso de Rodalies, una transferencia que quedó corta porque la Generalitat podía gestionar poco más que los horarios, pero nada de la infraestructura ni el material móvil. Fruto de las negociaciones entre ERC y Pedro Sánchez de noviembre de 2023, y el año pasado refrendado por el acuerdo de legislatura con Salvador Illa, finalmente se pactó la constitución de una empresa mixta.

No es solo un eslogan, una promesa fácil, una caja con un lacito, es un cambio estructural en la gestión, pero esto no cambia de un día para otro Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

El decano de los notarios catalanes, José Alberto Marín, ha intervenido en un acto en Territori que ha sido breve y en el que solo ha hablado Paneque, después de haber firmado oficialmente la constitución de Rodalies de Catalunya SME SA junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

Bases para el futuro

Una vez más, la consellera ha sido sincera: "Soy consciente de que más allá de los acuerdos institucionales la ciudadanía se pregunta si funcionarán mejor los trenes a partir de hoy y quiero ser honesta. Hoy ponemos las bases para que funcione mejor en el futuro. No es solo un eslogan, una promesa fácil, una caja con un lacito, es un cambio estructural en la gestión, pero esto no cambia de un día para otro", una idea que se repite habitualmente entre los responsables políticos, como advirtió el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista con este diario en diciembre.

Reunión del primer consejo de administración de Rodalies de Catalunya, con los nueve miembros recién nombrados, en la sede de Territori. / Manu Mitru

Algunos de los que estaban más satisfechos por la constitución de la empresa mixta eran justamente quienes han batallado más por su creación, entre los que están el comisionado para el traspaso integral de Rodalies, Pere Macias, o el ex secretario de Infraestructures i Mobilitat y miembro de ERC, Marc Sanglas, ambos miembros del nuevo consejo de administración. Paneque ha subrayado que el hecho de trabajar desde la proximidad es una de las claves: "Hoy empieza el camino para hacer un servicio público fiable y digno, a la altura de lo que merece Catalunya", ha proclamado.