Marc Vidal, experto en inversiones: "Si no quieres que tu dinero pierda valor, tienes que moverlo"

El experto económico Marc Vidal, durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', ha señalado la importancia de una buena inversión, con el objetivo de evitar una pérdida del poder adquisitivo. Vidal ha mencionado que, pese a la costumbre de los españoles por acumular todos sus ingresos en cuentas corrientes, la opción más segura sería mantener su dinero en movimiento.

El gran factor negativo en este caso sería la inflación, siendo la responsable de que nuestro dinero pierda valor. Según defiende el analista, "dejar los ahorros sin rentabilidad equivale a aceptar una pérdida anual silenciosa", teniendo en cuenta la actual tasa de inflación cercana al 3%. Básicamente, a pesar de seguir siendo la misma cantidad, poco a poco nuestro dinero nos permitiría comprar menos.

¿Por qué no movemos nuestros ahorros?

Para este, las principales causas de que los ciudadanos mantengan sus ahorros inmovilizados serían, por un lado, el miedo a la inversión, y por otro, la escasa cultura financiera en el país. Marc Vidal ha sido claro con su diagnóstico: "España es un ejemplo claro de aversión al riesgo".

El resultado de ello sería una proporción de dinero en depósito que supera el billón de euros, mientras que las cantidades destinadas a fondos de inversión no alcanzarían siquiera la mitad de ellos.

El riesgo de depender solo de nuestro sueldo

Marc Vidal cree que evitar la inversión solo generaría un mayor riesgo para nuestros ahorros frente a la inflación, limitando a su vez la capacidad de crear patrimonio a largo plazo. Además, estaríamos dependiendo únicamente de nuestro salario, una práctica que, según él, "concentra todo el riesgo en un solo punto".

Su reflexión final es clara: "Hacer que el dinero trabaje no es sofisticado, es obligatorio". Para el analista, la cultura financiera no es únicamente el hecho de asumir riesgos con tu dinero, sino comprender la necesidad de proteger nuestros ahorros. En este sentido, el papel de las políticas públicas e iniciativas de educación financiera son clave para nuestra sociedad actual.