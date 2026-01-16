José Gómez, empresario hostelero, sobre abrir un segundo restaurante: "Puedes facturar el doble y ganar menos"

Los restaurantes pueden tener un éxito moderado, dependiendo de factores internos y externos. La planificación, la ubicación y la gestión financiera son elementos clave para saber si un negocio va a ser rentable.

En este sentido, el control de los gastos puede ser fundamental para obtener beneficios en un restaurante. Al respecto de este asunto, el empresario José Gómez ha explicado su experiencia en el pódcast @elplatofuerte_.

Según Gómez, abrir un segundo restaurante afectó en la rentabilidad de su negocio. Aunque el empresario aumentó su facturación, no ha obtenido los mismos beneficios.

"Cuando abres una segunda unidad pierdes rentabilidad. Ganas en ventas, pero pierdes bastante en rentabilidad", anuncia el empresario. Durante la charla, Gómez cuenta cómo dejaron de tener controlados algunos de sus procesos de trabajo.

"Todo lo que tenías optimizado deja de estarlo y todo lo que tenías redondo deja de ser redondo. Todo lo que tenías controlado, pues deja de estar del todo controlado", explica el hostelero.

"Entonces, hay un bajón posiblemente, hay un periodo en el que facturando, puedes facturar el doble, pero a lo mejor incluso dejas de ganar", advierte José Gómez a los oyentes de la entrevista.

Sin embargo, todo este periodo forma parte de una adaptación: "Obviamente, es una transición, es un periodo que tiene todo empresario de hostelería. Si quiere tener varios locales tiene que pasar".

En cualquier negocio, la expansión del proceso conlleva una gestión más complicada. Los beneficios se multiplican, pero también los problemas. Adaptarse a esta nueva rutina es fundamental para el crecimiento del negocio.